До -26,7°C: в выходные холоднее всего было в Докшицах

Источник материала: ОНТ

В Докшицах в Витебской области в выходные было холоднее всего – до -26,7°C, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

На 7–14 градусов ниже климатической нормы была температура в прошедшие выходные. Ночь с 6 на 7 февраля, с субботы на воскресенье, была самой холодной. На большей части территории республики температура воздуха опускалась ниже -20°C. На метеостанции Докшицы зафиксировали минимальную температуру -26,7°C. В эту ночь в Минске было -26,1°C.

В ночь с 7 на 8 февраля, с воскресенья на понедельник, в Докшицах также было холоднее всего – до -26,5°C. В прошедшую ночь в Минске температура воздуха опускалась до -23,9°C.

Отмечается, что во многих районах Беларуси, по последним данным, наблюдается снежный покров высотой до 35 см, а в Гродно – до 47 см.

Фото: БЕЛТА

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