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Минский зоопарк организует бесплатный вход в День влюбленных для гостей с именами Валентина и Валентин
Источник материала: ОНТ
14 февраля, в День всех влюбленных, Минский зоопарк организует бесплатный вход для посетителей с именами Валентина и Валентин,
Зимний зоопарк – сказочное место живой природы! Предлагается посетить большую открытую территорию. Выставки «Террариум», «Аквариум», «Экзотариум» порадуют яркими красками и впечатлениями.
В зоопарке для создания романтической обстановки будет создана фотозона «Места для поцелуев», здесь гости смогут сделать памятные снимки о праздничном дне.
Фото: БЕЛТА
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Минский зоопарк организует бесплатный вход в День влюбленных для гостей с именами Валентина и Валентин
14 февраля, в День всех влюбленных, Минский зоопарк организует бесплатный вход для посетителей с именами Валентина и Валентин, сообщается на сайте учреждения....
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