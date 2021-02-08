Минский зоопарк организует бесплатный вход в День влюбленных для гостей с именами Валентина и Валентин

Источник материала: ОНТ

14 февраля, в День всех влюбленных, Минский зоопарк организует бесплатный вход для посетителей с именами Валентина и Валентин, сообщается на сайте учреждения.

Зимний зоопарк – сказочное место живой природы! Предлагается посетить большую открытую территорию. Выставки «Террариум», «Аквариум», «Экзотариум» порадуют яркими красками и впечатлениями.

В зоопарке для создания романтической обстановки будет создана фотозона «Места для поцелуев», здесь гости смогут сделать памятные снимки о праздничном дне.

Фото: БЕЛТА





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