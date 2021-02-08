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В странах Европы заметили разноцветный снег
Источник материала: ОНТ
Небывалые снегопады накрыли Европу. В Германии и Нидерландах – транспортный коллапс.
А вот во Франции, Швейцарии, Австрии и Чехии жители увидели разноцветный снег – жёлтый, оранжевый и даже розовый. Причиной такого явления стал песок, который воздушный поток принёс из самой Сахары. Из-за ветра большое количество пыли попало в воздух. Его подхватил южный поток и принес в Европу. Пыль попала в осадки и теперь хорошо видна на снегу. Впрочем, любителей зимнего отдыха это не испугало.
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Небывалые снегопады накрыли Европу. В Германии и Нидерландах – транспортный коллапс. А вот во Франции, Швейцарии, Австрии и Чехии жители увидели разноцветный...
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