В странах Европы заметили разноцветный снег

Источник материала: ОНТ

Небывалые снегопады накрыли Европу. В Германии и Нидерландах – транспортный коллапс.





А вот во Франции, Швейцарии, Австрии и Чехии жители увидели разноцветный снег – жёлтый, оранжевый и даже розовый. Причиной такого явления стал песок, который воздушный поток принёс из самой Сахары. Из-за ветра большое количество пыли попало в воздух. Его подхватил южный поток и принес в Европу. Пыль попала в осадки и теперь хорошо видна на снегу. Впрочем, любителей зимнего отдыха это не испугало.

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