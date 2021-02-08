Из-за погодных условий в Беларуси за прошедшие выходные произошло около 500 ДТП

Источник материала: ОНТ

Очередной сюрприз преподнесла непогода белорусам. Уже вторую неделю подряд температура на столбиках термометров опускается ниже -15°C. Увеличилось на дорогах страны и количество ДТП.





Только за прошедшие выходные произошло около 500 автомобильных аварий, несколько из них – с летальным исходом. Основная причина – гололед на дороге. Госавтоинспекция напоминает, что в тяжелых погодных условиях увеличивается тормозной путь автомобиля и водители не всегда способны затормозить.

Добавилось работы и у медиков. Приемные отделения больницы несут службу в усиленном режиме. Чаще всего обращаются пациенты с ушибами и переломами.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца недели. Сильные снегопады и ветер ожидают завтра, на территории страны объявлен оранжевый уровень опасности.

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