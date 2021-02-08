Парень из Молодечно искал подработку в интернете, но попал на мошенников и потерял деньги

Источник материала: ОНТ

Житель Молодечно искал подработку в интернете, но попал на удочку мошенников и потерял деньги, сообщается на сайте УВД Миноблисполкома.

21-летний парень из Молодечно обратился за помощью в милицию. Неизвестные выманили у него деньги обманным путем.

Молодой человек в соцсети нашел объявление о подработке, заманчивые условия предлагались для всех желающих. Парень откликнулся на вакансию, с ним начали переписываться от имени работодателя – долевого фонда – затем ему предложили связаться с их представителем в Молодечно.

Представитель рассказал, что принцип работы простой – чтобы получить прибыль, нужно вывести деньги из фонда. Для участия в фонде необходимо оплатить услугу – 1% от выводимой суммы. На тот момент, по словам представителя, для вывода были доступны 3,5 тыс. руб. Согласно озвученным условиям молодой человек перевел на банковский счет фирмы 35 руб. Когда деньги поступили, сразу возросла доступная сумма для вывода – до 8 тыс. руб. Теперь молодечненцу нужно было отправить на карт-счет еще 45 руб. Прибыль, которую якобы «заработал» парень, – 1650 руб., но, чтобы получить деньги, необходимо было зарегистрироваться и оплатить еще 70 руб. Тогда молодой человек начал понимать, что его обманывают, и обратился в милицию.

Сыщики нашли девушку, от имени которой велась переписка в соцсети – это была жительница Борисова, которая год назад во время поиска удаленной работы попалась на эту же удочку. Однако помимо денег мошенники завладели фотографией ее паспорта и до сих пор пользуются ею на фейковых страницах.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА

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