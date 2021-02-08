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В Киеве столкнулись сторонники и противники закрытия трёх украинских телеканалов

08.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Киеве столкнулись сторонники и противники закрытия трёх украинских телеканалов

В Киеве сегодня столкнулись сторонники и противники закрытия трёх украинских телеканалов – «112 Украина», ZIK и NewsOne. Активисты «Национального корпуса», который поддерживает блокировку, заявили, что не позволят «Оппозиционной платформе – За жизнь» дестабилизировать ситуацию. 


Более того, обвинили оппонентов в протесте за деньги. Им якобы заплатили по 500 гривен. Это почти 50 рублей. Два митинга прошли одновременно возле выставочного центра «Парковый». Место выбрано неслучайно. Там сегодня проходит всеукраинский форум «Украина 30». Его открыл Владимир Зеленский, который в своём новом влоге даже объяснил блокировку телеканалов. Их отключили из-за санкций в отношении депутата Тараса Козака, которому эти медиа официально принадлежат. Президент Украины заявил, что «решение полностью поддержано Соединёнными Штатами Америки, Евросоюзом и странами "Большой семёрки", которые чётко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов страны». А вот оппозиция, в свою очередь, назвала действия Зеленского «фашизмом» и пригрозила импичментом.

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В Киеве сегодня столкнулись сторонники и противники закрытия трёх украинских телеканалов – «112 Украина», ZIK и NewsOne. Активисты «Национального корпуса», который...
 
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