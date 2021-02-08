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Латвия на год запретила вещание телеканала «Россия – РТР»

08.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Латвия на год запретила вещание телеканала «Россия – РТР»

Латвия на год запретила вещание телеканала «Россия – РТР». С 15 февраля. Об этом сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ, который контролирует телевещание. 

В своём Twitter он написал: «Мы своё информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать». С 1 февраля в Латвии уже прекратили вещание пять других российских каналов. Поводом стали опасения латвийской телекоммуникационной компании Tet возможного несоблюдения санкционного режима одним из дистрибьюторов телеканалов. Что же касается нового запрета, то это не первая попытка властей Латвии ограничить ретрансляцию РТР. В 2014 уже был такой запрет. Он действовал три месяца из-за якобы «военной пропаганды». Спустя два года сигнал отключили уже на полгода. А в прошлом году ведомству не понравились «60 минут». В выпуске программы обсуждали Украину. Это латвийская сторона расценила не как свободу мнений и их выражения, а как разжигание ненависти.   

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Латвия на год запретила вещание телеканала «Россия – РТР». С 15 февраля. Об этом сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ, который контролирует...
 
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