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В Дзержинске двое школьников угнали грузовой микроавтобус
Источник материала: ОНТ
Двое школьников угнали грузовой микроавтобус в Дзержинске,
Через 200 м машина заглохла. Школьники вышли из салона, затем их окликнул владелец магазина, возле которого стояло авто. Мужчина услышал, как заводят машину, и вышел на улицу. Школьники убежали. Хозяин магазина запомнил приметы местного жителя, через которого получилось выйти на подозреваемых.
Действиям задержанных дана правовая оценка. В отношении исполнителя возбуждено уголовное дело, его напарник является свидетелем. Фигурант состоит на учете в ИДН по месту жительства. Также он является подследственным по уголовному делу за осквернение зданий и сооружений в Столбцах.
ФОТО: БЕЛТА
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Двое школьников угнали грузовой микроавтобус в Дзержинске, пишет БЕЛТА со ссылкой на МВД. Через 200 м машина заглохла. Школьники вышли из салона, затем их окликнул...
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