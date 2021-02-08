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В Дзержинске двое школьников угнали грузовой микроавтобус

08.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Дзержинске двое школьников угнали грузовой микроавтобус

Двое школьников угнали грузовой микроавтобус в Дзержинске, пишет БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Через 200 м машина заглохла. Школьники вышли из салона, затем их окликнул владелец магазина, возле которого стояло авто. Мужчина услышал, как заводят машину, и вышел на улицу. Школьники убежали. Хозяин магазина запомнил приметы местного жителя, через которого получилось выйти на подозреваемых.

Действиям задержанных дана правовая оценка. В отношении исполнителя возбуждено уголовное дело, его напарник является свидетелем. Фигурант состоит на учете в ИДН по месту жительства. Также он является подследственным по уголовному делу за осквернение зданий и сооружений в Столбцах.

ФОТО: БЕЛТА 


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Двое школьников угнали грузовой микроавтобус в Дзержинске, пишет БЕЛТА со ссылкой на МВД. Через 200 м машина заглохла. Школьники вышли из салона, затем их окликнул...
 
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