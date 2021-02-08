Куда сходить на неделе с 8 по 14 февраля?

Источник материала: ОНТ

Зима в самом разгаре! Длинные прогулки на свежем воздухе могут позволить себе только самые отважные. Поэтому мы расскажем вам, куда можно сходить на этой неделе.

Кино

1. 12 февраля в рамках проекта Cinemascope в Музее-мастерской З.И. Азгура продолжится показ культовых фильмов мирового кинематографа.

На этот раз на экране фильм Орсона Уэллса «Печать зла» (1958). Начало в 19:00. А после самого показа можно задержаться и обменяться впечатлениями с другими зрителями.

Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Гостям предлагается посмотреть фильм с использованием беспроводных наушников, которые выдаются на входе при предъявлении билета и после киносеанса сеанса подлежат возврату.





16+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура (ул. Азгура, 8)

Когда: 12 февраля, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 7 рублей

2. В кинотеатре «Центральном» продолжается показ отреставрированного фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». За историю своего существования фильм был отмечен 33 престижными наградами.

По сюжету загадочная девушка, страдающая потерей памяти после автомобильной аварии, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается с новым именем начать в Голливуде новую жизнь. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.

Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.





18+

Где: кинотеатр «Центральный» (пр-т Независимости, 13)

Когда: до 17 февраля

Подробности тут

Стоимость билетов: от 6 рублей

3. В кинотеатре «Пионер» проходит показ кинофильмов Ларса фон Триера. Для зрителей подготовлены 8 картин провокационного режиссера.

Эти выходные раскроют Триера как мага киноискусства. В пятницу, 12 февраля, покажут экспериментальное кино «Элемент преступления», а в субботу, 13 февраля, можно будет оценить эстетическую картину «Европа» о жизни в послевоенной Германии.





16+

Где: кинотеатр «Пионер» (ул. Энгельса, 20)

Когда: 12 и 13 февраля

Подробности тут

Стоимость билетов: от 8 рублей

4. 8 февраля в рамках международного кинофестиваля Laurus состоится показ документального и анимационного кино. В 17:00 актовый зал библиотеки им. Пушкина ждет всех желающих.

В программе показа научно-фантастический фильм об экологе Накула Дева «Прежде чем я умру» (Индия, 2020), документальный фильм Питера Сана «В ожидании Жан-Поля» (Франция, 2020), фильм о социальной паузе во время пандемии Анастасии Ковальчук «Пауза» (Украина, 2020), мультфильм по песне Светланы Копыловой режиссера Наты Ку «Про собаку» (Россия, 2020), анимационный фильм о мечтательном мальчике Сантьяго Агилера «Мальчик и гора» (Чили, 2020), мультфильм о настоящей любви к музыке Карлоса Дугласа младшего «Симфония Кении» (США, 2019), короткометражный анимационный фильм об астронавте Сабрины Сериол «Космос» (Израиль, 2019), 2D-анимация о посещении мира грез «Под темными облаками» Канмин Лим (США, 2020) и анимация Сюйцюнь Сун «Разница во времени» (Великобритания, 2019).

Вход свободный, приходите!





16+

Где: библиотека им. Пушкина (ул. Гикало, 4)

Когда: 8 февраля

Стоимость билетов: бесплатно

Спектакли

В феврале на большом экране кинотеатра «Центрального» покажут спектакли лучших театров мира TheatreHD.

9 февраля можно насладиться игрой талантливого И. Маккеллена, лауреата семи премий Лоуренса Оливье, и посмотреть спектакль «Король Лир: Маккеллен».

10 февраля оцените постановку «Красные башмачки» британского музыкального театра Мэтью Борна. Также в этот вечер покажут спектакль «Сирано де Бержерак» – историю реального поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке. Главного героя с блеском играет гениальный мастер перевоплощений Джеймс МакЭвой.

13 февраля продемонстрируют свежую британскую премьеру по русской классике Антона Чехова «Дядя Ваня».

14 февраля в День всех влюбленных на экранах покажут балет и оперу – Пушкинский «Онегин» оживет на сцене Штутгартского балета в Германии. Постановка Джона Крэнко о безответной любви и счастье, которое было так близко, покоряет сердца зрителей искренностью и эмоциональностью, изобретательной хореографией и красивыми костюмами.





16+

Где: кинотеатр «Центральный» (пр-т Независимости, 13)

Когда: 9, 10, 13 и 14 февраля

Подробности тут

Стоимость билетов: от 15 рублей

Выставки

1. 8 февраля в Национальном историческом музее откроется инклюзивная фотовыставка «Мы здесь», подготовленная совместно с Белорусским детским хосписом.

Проект «Мы здесь» – единственная в стране программа паллиативной помощи для взрослых. Благодаря поддержке партнеров, генерального партнера музея компании JTI, музей стал доступным для посетителей с инвалидностью.

На экспозиции можно будет познакомиться с предметами, которые никогда не покидали фондов Национального исторического музея Республики Беларусь, а также с материалом о Белорусском детском хосписе.





0+

Где: Национальный исторический музей Республики Беларусь (ул. Карла Маркса, 12)

Когда: до 7 марта, 11:00-19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 7 рублей, студентам – 5,5 рублей, школьникам – 4 рубля

2. В галерее Михаила Савицкого проходит выставка фотографии «Другой Минск». В экспозиции представлено более 80 фотографий известного минского фотохудожника Вадима Качана. Снимки сделаны в период 1982–1989 годов и разделены на серии: «Дома», «Реконструкция дома», «Улицы», «Дворики», «Арки в старом городе», «Фрагменты», «Стадион Динамо», «В парке», «Виды Минска».

Уникальность выставки в том, что она представляет Минск глазами одного человека, который стремится передать зрителю любовь к своему родному городу. Вадим Качан часто упоминает, что для него город – это центр, с которым связаны его личные воспоминания. Именно поэтому большая часть снимков сделана в Верхнем городе, а также в уютных уголках Раковского и Троицкого предместий, вдоль набережной Свислочи, в парках Янки Купалы и М. Горького.

Входной билет на выставку также дает право посещения выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Огни моего города».

0+

Где: Галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15)

Когда: до 14 февраля, 11:00-19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, студентам и пенсионерам – 3,5 рубля, школьникам – 2 рубля

3. До 21 февраля в Национальном историческом музее Республики Беларусь проходит выставка белорусского костюма «Белорусский костюм: прошлое и современный дизайн».

На экспозиции предлагается присоединиться к роли исследователя, который с особым вниманием и тонкостью рассматривает представленные образцы белорусского костюма как предмет изучения и, конечно же, шарма.





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Где: Национальный исторический музей Республики Беларусь (ул. Карла Маркса, 12)

Когда: до 21 февраля, 11:00-19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 7 рублей, студентам – 5,5 рублей, школьникам – 4 рубля

4. С 1 февраля по 16 мая Музей истории белорусской литературы приглашает на литературно-этнографическую экспозицию «Мова хаты», чтобы хорошо и тепло провести время с семьей, а также узнать, как жили и строили свой мир наши предки.

Выставка познакомит с традиционным белорусским домом, его делением на части, а также с праздниками и обычаями белорусов, с семейными обрядами и христианскими традициями. В экспозиции можно увидеть и почувствовать диалог с прошлым и настоящим, с эстетическим миром, ведь жилье – один из важнейших символов культуры.





3+

Где: Музей истории белорусской литературы (ул. Максима Богдановича, 13)

Когда: до 16 мая

Подробности тут

Стоимость билетов: семья до 5 человек – 5 рублей, школьникам и студентам – 1,5 рублей, взрослым – 3 рубля

5. С 5 февраля в Национальном художественном музее стартует ретроспективная выставка произведений живописи, графики Олега Прусова «Надпись на обороте».

На выставке будут представлены около 100 произведений художника из коллекции семьи Прусовых, частного собрания О. Сидоренко и Музея Марка Шагала в Витебске.

За свою недолгую жизнь Олег Прусов создал около 200 живописных и графических работ, были изданы два сборника стихов. В 1991 году О. Прусов стал лауреатом выставки-конкурса «Работа года» (Витебск), а в следующем, 1992 году, – дипломантом конкурса «Лучшая работа года – 91» (Государственная Третьяковская галерея, Москва). Его имя включено в 18-томную Белорусскую энциклопедию, а также энциклопедию «Регионы Беларуси» в 7 томах. Жизни и творчеству Олега Прусова посвящены более 30 статей и очерков в газетах, журналах, книгах, изданных в Беларуси, России, Украине. О нем снят ряд телевизионных передач. В Витебске на улице Чайковского, в Центре ремесел и искусств «Двина», стоит созданная художником и скульптором Сергеем Сотниковым монументально-декоративная скульптура «Ангел», которая посвящена Олегу Прусову.

Несмотря на прогрессирующую слепоту, художник продолжал работать до последних дней своей жизни.





3+

Где: Национальный художественный музей (ул. Ленина, 20)

Когда: с 5 февраля, 11:00-19:00 (выходной – вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: взрослым – 8 рублей, школьникам и студентам – 4 рубля

6. До 28 февраля в Национальном центре современных искусств проходит выставка современного белорусского пейзажа. Посетители выставки смогут увидеть почти 50 работ белорусских авторов, которые являются наиболее яркими представителями лирического пейзажа и помогают ему оставаться визитной карточкой отечественного искусства.





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Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь (ул. Некрасова, 3)

Когда: до 28 февраля, 12:00-20:00 (выходные понедельник, вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, льготный – 2 рубля

7. До 14 февраля в Галерее Михаила Савицкого можно посмотреть на Минск в работах художников прошлого века на выставке «Огни моего города». На выставке представлены произведения искусства, по которым можно проследить, как менялся Минск на протяжении 75 послевоенных лет. Это своеобразная ретроспектива, где каждое десятилетие характеризуется своими достижениями, знаковыми для горожан событиями: строительством новых микрорайонов, возрождением исторического центра, городскими праздниками. Также на экспозиции работает видеозона, где можно посмотреть документальные фильмы о Минске.

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Где: Галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15)

Когда: до 14 февраля, 11:00-19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, студентам и пенсионерам – 3,5 рубля, школьникам – 2 рубля

8. До 21 февраля в арт-гостиной «Высокае мѣста» представлена выставка пейзажей «К горизонту» художника Павла Кондрусевича. Посетители экспозиции смогут познакомиться с пейзажами Беларуси, Литвы, Австрии, Италии, а также некоторыми придуманными и фантастическими видами.

Картины художника выполнены в технике масляной живописи и отличаются особой выразительностью и теплотой.





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Где: Высокое место (ул. Герцена, 2а)

Когда: до 21 февраля, среда-воскресенье 11:00-19:00.

Подробности: https://www.facebook.com/vysokoemesto/posts/3764059280328264

Стоимость билетов: взрослым – 3 рубля, студентам – 2,5 рубля, школьникам – 2 рубля

Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: Анастасия Штайда, pinterest.com, kinotom.com, minsknews.by, laurusfilmfestival.ru, minskconcert.by, histmuseum.by, belta.by, ncsm.by, minskmuseum.by, bellitmuseum.by

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