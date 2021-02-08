Михаил Захаров считает «смешным» финансирование хоккеистов в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров недоволен уровнем финансирования в отечественном хоккее.



Фото: hockey.by

«Сегодня финансирование хоккеистов – оно смешное. Серьезно. Смешное просто! В Румынии больше платят хоккеистам, в Польше – больше, в Казахстане – больше. У нас же у всех одинаково все [по финансовым условиям]. Создать команду, грубо говоря, из белорусских хоккеистов и дать бой «Юности» тому же «Шахтеру» вполне по силам. Ну там, наверное, все в первую очередь зависит от руководителей, как и во всех регионах» – сказал Захаров в эфире «Ясно о хоккее» .