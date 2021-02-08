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Биткоин взлетел на 12% за час после заявления Tesla
Источник материала: Хартия'97
Биткоин взлетел на 12% за час после заявления Tesla
Компания вложила в криптовалюту $1,5 млрд.
Рынок криптовалют, взлетевший на 314% за прошлый год, снова устремился в стратосферу на новостях о том, что крупные инвестиции в биткоин осуществил Илон Маск, передает
Курс биткоина подскочил на 12% за час и обновил исторический максимум, касаясь отметки 44 тысячи долларов, после того, как принадлежащий миллиардеру производитель электрокаров Telsa объявил о покупке критовалюты на 1,5 млрд долларов.
В раскрытии для Комиссии ценным бумагам и биржам США Tesla сообщила, что решение было принято в рамках новой инвестиционной политики, которая нацелена на увеличение гибкости, диверсификацию и увеличение доходности вложений свободной ликвидности.
Компания предупредила, что отныне будет покупать цифровые активы «время от времени, либо на постоянной основе».
«Более того, мы планируем начать использовать биткойн в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем», - говорится в заявлении Tesla.
На 18.29 мск, по данным Coinmarketcap, биткоин торгуется оп 43,709 тысячи долларов, прибавляя 13,52%, хотя начинал день на отметках ниже 40 тысяч.
Etherium подорожал на 27%, а общая капитализация рынка криптовалют достигла 1,3 триллиона долларов - cуммы, равной ВВП Бразилии или Австралии.
Маск не одинок в паломничестве на крипторынок: в отличие от ралли 2017 года, когда биткоин покупали в основном розничные инвесторы, теперь приток капитала идет от крупных институциональных фондов, отмечает управляющий директор 21Shares Лоран Кссис.
Сейчас в мире существует более 800 фондов, ориентированных на вложения в криптовалюту и блокчейн, 150 из которых имеют активы на сумму больше 50 млн долларов, подсчитал HedgeWeek.
В числе крупных инвесторов - миллиардер Пол Тюдор Джонс, основатель макрофонда Tudor Investment Corp, а также бывший управляющий Fortress Investment Майкл Новогратц, открывший ориентированный на криптоактивы Galaxy Investment Partners.
Ралли подогревают центральные банки, залившие в рынки 10 трлн долларов дополнительной ликвидности, говорит Питер Хабермахер, глава Aaro Capital.
«С появления Covid-19 центробанки напечатали гигантские объемы денег, что породило последствия для макроэкономики (в виде инфляции) и создало вокруг биткоина нарратив «цифрового золота» - причем не только в среде криптоинвесторов, но и массово», - отмечает он.
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Компания вложила в криптовалюту $1,5 млрд.
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