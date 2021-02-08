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Устали от голубей? Вот снегири. Подборка из Instagram белорусов

08.02.2021 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Снегири прилетели в Беларусь. Эту птицу не спутать с другими благодаря красному брюху и щекам, а также размеру чуть больше воробушка. А еще снегири по-особенному посвистывают, слышали? Зимой эти птицы едят семена из ягод рябины, боярышника, калины и разных деревьев. Встретить снегиря можно в парках, садах, вдоль шоссе и железных дорог. Если вы устали от городских голубей и домашних кур, а в мороз искать краснобоких неохота, смотрите подборку снегирей отечественного производства в Instagram белорусов.

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Снегири прилетели в Беларусь. Эту птицу не спутать с другими благодаря красному брюху и щекам, а также размеру чуть больше воробушка. А еще снегири по-особенному...
 
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