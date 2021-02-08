«Самое интересное, что выплачивают не в беларуских рублях»: Латушко на своём примере рассказал о секретных зарплатах топ-чиновников

Источник материала: KYKY

Экс-глава Минкульта, член президиума КС и руководитель НАУ Павел Латушко дал интервью известному ютуб-проекту, называть который нельзя. Он рассказал о секретных зарплатах беларуских чиновников.

На просьбу интервьюера поделиться мнением, почему «на сторону народа» перешло столь мало чиновников, Латушко привел одну из причин: деньги. «По уровню средней заработной платы в стране чиновники занимают достаточно хорошую позицию, — пояснил он свою мысль. — А если возьмем, например, чиновников высокого уровня — таких как министры, депутаты парламента, высшие должностные лица, — каждый из них получает по секретной ведомости наличные деньги в конвертах».

«Так что уважаемый Александр Григорьевич, у меня большой вопрос к вам, — продолжил Латушко. — Вы говорите о том, что необходимо ликвидировать конвертную зарплату в стране. Так, может быть, вы прекратите в конвертах выплачивать министрам заработную плату? Ни много ни мало — 600 евро ежемесячно получают чиновники. Это секретная ведомость, индивидуальная. Каждый из них может получать больше. Премьер может получать и тысячи [евро], глава парламента — тысячи, министр — 600. Самое интересное, что зарплата дополнительная в конверте выплачивается не в беларуских рублях, а именно в евро».

Павел Латушко признался, что так же получал деньги и соглашался с этой ситуацией, но сегодня, по его мнению, нужно вскрывать «все гнойники системы». Он подчеркнул, что в будущем с этих зарплат в конвертах придется заплатить подоходный налог.