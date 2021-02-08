







8 февраля очередное заседание судья Октябрьского райсуда Могилева Жанна Пушкина наметила на 14:15. С 13:00 до 14:00 здание суда закрыто на вход для посетителей в связи с обеденным перерывом. Однако для представителей провластных СМИ и других странным образом попавших на процесс граждан это не стало препятствием – уже в 14:00 они чинно сидели в зале, занимая все места. Невозможность присутствовать в заполненном помещении независимой прессе любезно продемонстрировал также непонятно зачем поставленный у дверей милиционер. Отметим, что обычный конвой интересуют не посетители судебного заседания, а находящийся под стражей обвиняемый.





Напомним, что на предыдущем заседании 4 февраля странные зрители в зале появились не менее чем за 40 минут до его начала. При этом через главный вход в здание суда они не проходили.





Скандалом сопровождалось заседание 28 января, когда под руководством начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Тимура Пахоменко независимых журналистов не допускали даже в коридор у зала суда, а также, взяв под руки, выводили оттуда. Вышеупомянутый милиционер объяснял тот недопуск безопасностью участников судебного процесса.





До заседания 28 января процесс по делу Кармызова не вызывал интереса у провластной прессы. Заседания проходили в полупустом зале.





6tv.by . По мнению наблюдателей, недопуск независимых журналистов в зал суда связан с тем, что дело Кармызова надо прекращать из-за отсутствия какой-либо его вины в инкриминируемом деянии. Однако поскольку оно носит политический характер, то оправдательный приговор просто невозможен, пишет могилевский сайт





Единственная в этом деле потерпевшая Светлана Цедик ранее заявляла, что в 2016 году Кармызов попросил ее взять кредит в 75 тыс. рублей в Белгазпромбанке на пять лет для их общего знакомого Владимира Новикова. До того Цедик помогала Новикову в бухгалтерских вопросах. Деньги были оформлены на женщину и она якобы передала их жене Новикова Елене, ставшей поручителем по кредиту.





По данным расследования, Кармызов намеревался получить 10% от суммы выданных денег. В этом всем следствие усмотрело превышение служебных полномочий, хотя решение о выделении кредита Кармызов принимал никак не единолично. Допрошенные сотрудники банка утверждали, что они голосовали за его выдачу добровольно. При этом никто не говори что Кармызов получил-таки этот откат в 7,5 тыс. рублей, т. е. те самые 10%.





В свою очередь кредит исправно выплачивался, пока Новиков не был арестован за мошенничество в феврале 2019 года. После этого Цедик якобы осталась у разбитого корыта, а что, по всей видимости, ужаснее всего – с плохой кредитной историей. И это при том, что при нахождении Новикова в заключении Цедик стала директором его ОДО «Арсенал», для которого также ранее брала на свое имя кредиты или была поручителем. Кстати, 4 тыс. рублей Кармызов тоже возместил за нее. В настоящее время кредит полностью выплачен.





Из того, что звучало на судебных заседаниях, пока туда не ограничили вход независимым журналистам, стало известно, что все они – и Цедик, и Кармызов, и Новиков со своей женой были между собой давно и неплохо знакомы. Поэтому даже заявлять иск об ущербе в 8180 рублей, заплаченных по кредиту лично Цедик, ей к кому-то из своих давних знакомых не очень-то и хотелось, пока гособвинитель не указала, что сделать она это может лишь в отношении единственного обвиняемого, но ни в коем случае не Новикова, который проходит свидетелем по делу. А тот вообще не помнит, чтобы ему требовался тот злосчастный кредит. В свою очередь жена Новикова утверждает, что данный заем нужен был именно Кармызову.





Исходя из имеющейся информации уже можно констатировать: ущерба в десятки тысяч долларов по данному делу нет и в помине, как и пострадавших во множественном числе. А между тем именно это сообщали провластные СМИ в июне 2020 года, пишет 6tv.by.