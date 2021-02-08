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Бага забирает в "Актобе" игроков БАТЭ
Источник материала: Партизан
Ранее расставшийся с БАТЭ 26-летний белорусский полузащитник Эрвейн Мукам подписал контракт с "Актобе".
Напомним, командой руководит белорусский специалист Алексей Бага, с которым Мукам вместе работал в Борисове.
В Беларуси Мукам также выступал за "Неман".
Добавим, что накануне контракт с "Актобе" подписал еще один ,бывший игрок желто-синих - сербский форвард Боян Дубайич.
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Ранее расставшийся с БАТЭ 26-летний белорусский полузащитник Эрвейн Мукам подписал контракт с "Актобе".
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