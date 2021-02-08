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Бага забирает в "Актобе" игроков БАТЭ

08.02.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее расставшийся с БАТЭ 26-летний белорусский полузащитник Эрвейн Мукам подписал контракт с "Актобе".



 
Напомним, командой руководит белорусский специалист Алексей Бага, с которым Мукам вместе работал в Борисове.

В Беларуси Мукам также выступал за "Неман".

Добавим, что накануне контракт с "Актобе" подписал еще один ,бывший игрок желто-синих - сербский форвард Боян Дубайич.
 
 
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Ранее расставшийся с БАТЭ 26-летний белорусский полузащитник Эрвейн Мукам подписал контракт с "Актобе".
 
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