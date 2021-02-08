В Сети раскрыли первые подробности о Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2

Источник материала: Tut.by

Samsung выпустит еще как минимум два устройства с гибкими экранами в этом году. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает тематический ресурс SamMobile .



На фото Galaxy Z Fold 2

Компания, судя по информации издания, сейчас работает над двумя смартфонами с гибкими экранами с кодовыми обозначениями SM-F926 и SM-F711 — то есть соответственно над Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 (точные коммерческие названия девайсов пока не подтверждены).

Z Fold 3, вероятно, оснастят сгибающей внутренней панелью на 7,55 дюйма и внешним экраном на 6,21 дюйма. Формат «книжки» принципиальных изменений не претерпит. Постоянной памяти окажется не менее 256 ГБ, операционная система — Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.5. Подробных спецификаций Z Flip 2 в Сети пока нет.

В SamMobile уточняют: версия оболочки One UI 3.5 предполагает, что анонсировать новинки вряд ли будут до середины, или даже осени этого года. Как правило, «половинчатые» версии оболочек One UI компания представляла со смартфонами серии Galaxy Note — то есть в августе каждого года.

Правда, судьба линейки Galaxy Note до сих пор неизвестна. Некоторые эксперты полагают, что условного Galaxy Note21 Ultra ожидать в этом году не стоит, и что места флагманов второй половины года теперь на 100% займут устройства с гибкими экранами. Но, опять же, добавим — официальной информации по этому поводу пока нет.