Вот сколько стоит новый огромный QLED-телевизор Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила огромный 75-дюймовый телевизор Mi TV Q1 с QLED-матрицей для Европы. Об этом сообщается в официальном профиле компании в Twitter , а также на techradar.com .





Разрешение панели — 4K (3840 на 2160 точек), есть поддержка HDR10+, а также 100-процентный охват цветового пространства NTSC. В активе частота обновления панели до 120 Гц, а также контрастность на уровне 10 000:1. Кроме того, заявлена технология полного локального затемнения в 192 зонах.

ТВ основывается на процессоре MediaTek MT9611, который работает в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Разумеется, в активе беспроводные модули связи, а также порт для подключения Ethernet-кабеля. На задней стороне устройства расположены три порта HDMI версии 2.1 (важно для геймеров), есть несколько USB.





Цена ТВ в европейском регионе — 1300 евро. Для сравнения: аналогичный Samsung серии Q80T с экраном типа QLED на 75 дюймов стоит 2075 евро.