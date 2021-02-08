|
Вот сколько стоит новый огромный QLED-телевизор Xiaomi
Источник материала: Tut.by
Xiaomi представила огромный 75-дюймовый телевизор Mi TV Q1 с QLED-матрицей для Европы. Об этом сообщается в официальном профиле компании в
Разрешение панели — 4K (3840 на 2160 точек), есть поддержка HDR10+, а также 100-процентный охват цветового пространства NTSC. В активе частота обновления панели до 120 Гц, а также контрастность на уровне 10 000:1. Кроме того, заявлена технология полного локального затемнения в 192 зонах.
ТВ основывается на процессоре MediaTek MT9611, который работает в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Разумеется, в активе беспроводные модули связи, а также порт для подключения Ethernet-кабеля. На задней стороне устройства расположены три порта HDMI версии 2.1 (важно для геймеров), есть несколько USB.
Цена ТВ в европейском регионе — 1300 евро. Для сравнения: аналогичный Samsung серии Q80T с экраном типа QLED на 75 дюймов стоит 2075 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналогичная модель от Samsung существенно дороже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)