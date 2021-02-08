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В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад

08.02.2021 20:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера прогноз погоды предупреждал о «средних» осадках во многих городах Польши, включая Краков и Варшаву. На этот раз планы природы разошлись с предсказаниями синоптиков и Польшу завалило рекордным за последние годы количеством снега. Корреспондент Onliner оказался в Варшаве в пик снегопада и подготовил фоторепортаж из столицы страны-соседки.

В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад

Снег начался с самого утра и не прекращался до вечера. В 11:00 мэр Варшавы Рафал Трзасковский созвал кризисную группу, которая решила, что вся снегоуборочная техника, которая есть в распоряжении столицы, должна выехать на дороги, т. к. город превратился буквально в большой сугроб.





«Когда идет сильный снегопад, борьба с осадками обречена на провал. Тем не менее с 4:30 утра разбрасыватели песка курсировали по Варшаве и старались поддерживать улицы столицы в лучшем состоянии. Они начали работать еще до снегопада, но, когда осадки такие сильные, сделать дороги абсолютно чистыми невозможно. Целью дорожных служб мэрии Варшавы является полная уборка снега в течение четырех часов после прекращения осадков, а не во время осадков», — сделало заявление муниципальная дорожная служба Варшавы.

В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад

В скандинавских странах часто применяется так называемая «стратегия белых дорог». Это правило означает прекращение уборки снега из-за того, что осадки слишком обильные и бороться с ними бессмысленно. Дорожные службы тогда ограничиваются разглаживанием снежного слоя и посыпкой его мелкой крошкой, которая улучшит сцепление с поверхностью. В Польше такая стратегия применяется очень редко, и сегодня кризисная группа тоже решила отказаться от такого плана. Мэр приказал добиться от дорожников «черных дорог» (т. е. полностью чистых).

В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад

Водителей легковых автомобилей просят пропускать машины дорожных служб уборки. В Варшаве 300 снегоуборочных машин, в распоряжении которых — 2370 километров полос для уборки. За два часа, которые наш корреспондент провел в центре Варшавы, он встретил лишь две снегоуборочные машины. Тротуары в польской столице занимают 3,4 миллиона квадратных метров. Они тоже преимущественно в снегу.

В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад

На многих перекрестках непонятно, где заканчивается пешеходная зона и начинается проезжая часть. Работники магазинов, отелей, банков и других учреждений стараются самостоятельно очищать тротуар вокруг своих зданий. Но в целом передвигаться по городу сейчас трудно как на авто, так и пешком. Есть серьезные перебои в работе железнодорожного транспорта.





Уборку снега усложняет низкая температура (снег абсолютно не тает) и сильный ветер. Сугробы наметает даже в подземные переходы и арки в домах. Любопытно, что в первую очередь поляки чистят места для парковки инвалидов. Также серьезное внимание уделяется остановочным пунктам общественного транспорта. Что касается проезжей части — там каша. Машины едут с минимальной скоростью, а полосы движения возникают стихийно — разметка почти нигде не видна.

В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
В Варшаве рекордные осадки. Как польская столица переживает мощный снегопад
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Вчера прогноз погоды предупреждал о «средних» осадках во многих городах Польши, включая Краков и Варшаву. На этот раз планы природы разошлись с предсказаниями...
 
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