В Шумилинском районе подросток, работавший во дворе своего дома, получил смертельную травму

Источник материала: Onliner

В Шумилинском районе сегодня произошла трагедия: погиб подросток. Как сообщает Следственный комитет, 16-летний парень работал во дворе своего дома. В какой-то момент у электроинструмента, которым он пользовался, лопнул диск, в результате молодой человек получил травму. Мама подростка обратилась за медпомощью, однако спасти парня не удалось — он скончался в автомобиле скорой.

— В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Шумилинским РОСК по данному факту проводится проверка, — уточнили в ведомстве.