В соцопросе перед Всебелорусским народным собранием приняли участие 10 тысяч человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Через три дня в Беларуси состоится Всебелорусское народное собранию. Сегодня совещание по подготовке к форуму провел президент Александр Лукашенко. Он напомнил, что страна готовилась два месяца. Социологи изучали настроения людей и опрашивали жителей страны, передает телеканал «МИР 24».

«Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении», – сказал Александр Лукашенко.

В подготовке и проведении социологического исследование были задействованы зарубежные и отечественные службы. По мнению Лукашенко, это даст наиболее объективный результат. Для такой масштабной работы были подготовлены специальные опросные листы.

«Основным требованием, которое предъявляется к социологическим исследованиям – это соблюдение конфиденциальности и анонимности. Никакие личные данные респондентов нигде не указываются. Вся информация подается в обобщенном виде», – отметил ведущий научный сотрудник центра социологических и политических исследований БГУ Александр Посталовский.