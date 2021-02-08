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В соцопросе перед Всебелорусским народным собранием приняли участие 10 тысяч человек
08.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Через три дня в Беларуси состоится Всебелорусское народное собранию. Сегодня совещание по подготовке к форуму провел президент Александр Лукашенко. Он напомнил, что страна готовилась два месяца. Социологи изучали настроения людей и опрашивали жителей страны, передает телеканал «МИР 24».
В подготовке и проведении социологического исследование были задействованы зарубежные и отечественные службы. По мнению Лукашенко, это даст наиболее объективный результат. Для такой масштабной работы были подготовлены специальные опросные листы.
В социальном исследовании приняли участие около 10 тысяч белорусов. Результаты будут озвучены на
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В подготовке и проведении социологического исследование были задействованы зарубежные и отечественные службы.
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