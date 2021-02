«Мы ня ведалі адзін аднаго да гэтага лета» — рэжысэрка пра фільм аб падзеях у Беларусі 9–16 жніўня

Источник материала: Свабода

Фільм расказвае пра падзеі, якія адбыліся ў дзень прэзыдэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году і ў першы тыдзень пасьля іх. Стужка змантаваная выключна з кадраў, зьнятых удзельнікамі і відавочцамі акцый пратэсту. Аўтары дасылалі іх у рэдакцыі тэлеканалу «Настоящее время», беларускай службы Радыё Свабода, а таксама тэлеграм-каналам «Мая краіна Беларусь» і «Беларусь головного мозга».



Вольга Абрамчык патлумачыла ў інтэрвію Свабодзе, чаму яна выбрала падзеі менавіта гэтага тыдня — 9–16 жніўня.



— За гэты тыдзень адбылося аб’яднаньне людзей. І першы Марш Свабоды 16 жніўня быў неверагодны. Я знаходзілася ў Празе на карантыне і з раніцы да ночы праглядала тэлеграм-каналы, была пагружаная ў тое, што адбылася. І я зразумела, што з гэтага можа атрымацца добрае кіно. Кожная частка фільму зьнятая беларусамі, і назва фільму — не выключэньне. На адным зь відэа я пабачыла дзяўчыну з плякатам «Мы ня ведалі адзін аднаго да гэтага лета», і я падумала, што гэта ідэальная назва для фільму. Гэтае кіно вельмі цяжка глядзець, але неабходна.



Глядзіце размову з Вольгай Абрамык на відэа цалкам.



У 23:00 па менскім часе фільм будзе паказаны ў эфіры праграмы «Рэальнае кіно» тэлеканалу «Настоящее время», а ўжо 9 лютага ён зьявіцца на ютуб-канале з дакумэнтальнымі фільмамі.

