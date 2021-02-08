Die Zeit: В России - протесты, в Беларуси -- восстание









"Их объединяют слоганы и ярость: протесты в России и Беларуси тесно связаны друг с другом. Однако теперь российская оппозиция уходит с белорусского пути", - пишет немецкое издание Die Zeit .





"Кажется, это уже стало для полиции привычкой: улицы, перекрытые металлическими ограждениями, закрытые станции метро, множество отрядов полиции. В субботу российские полицейские в Санкт-Петербурге снова были наготове, будто бы предстоит новый протестный марш. При этом команда оппозиционера Алексея Навального вовсе не объявляла протесты на эти выходные. Следующие демонстрации должны пройти лишь весной", - передает журналистка Симоне Бруннер.





"Таким образом, пока Россия не пойдет по белорусскому сценарию с постоянными протестами на каждых выходных, как это неоднократно предполагалось в последнее время. После фальсификации выборов и применения милицей силы в соседней Беларуси акции протеста проходили там каждые выходные и даже спустя полгода они продолжаются".





"Несмотря на то, что в последнее время кадры из Минска и Москвы были похожими, и там, и здесь на улицы выходили тысячи противников режима, российское протестное движение пока не сравнить по масштабу и ярости с восстанием в Беларуси: в то время как в Беларуси в первые выходные после выборов в Минске, где проживает 2 млн человек, в протестах участвовали 200 тыс. людей, в Москве с 12 млн жителей, по данным Reuters, протестовали 40 тыс. человек", - отмечает издание.





"В последние дни наблюдалось беспрецедентное даже для российских условий насилие со стороны полиции - людей вытаскивали из такси, а в центре Москвы, недалеко от Красной площади, их валили на землю резиновыми дубинками. Сообщается, что использовались и электрошокеры. Эти кадры вызывают ассоциации с "последней диктатурой Европы", как часто называют Беларусь. Настолько, что российский оппозиционер Леонид Гозман пошутил, что это выходящее за рамки полицейское насилие наконец завершило объединение России и Беларуси, на бумаге являющихся союзным государством".





"(...) По словам Леонида Волкова, российские силовики показали свою "готовность к белорусскому сценарию по силовому подавлению". (...)На протестных акциях в России было задержано более 10 тыс.человек, в отношении протестующих заведено более 50 уголовных дел, многие сотрудники Навального находятся под стражей или под домашним арестом. Возможно, что после этих "кадровых" потерь движению Навальн необходимо перераспределиться, а динамики протестов в настоящий момент недостаточно для того, чтобы в течение продолжительного времени каждые выходные выводить тысячи людей на улицы", - говорится в статье.





"Команда Навального тщательно изучила протестное движение в соседней стране. В прошлом году, когда в Беларуси начались протесты, YouTube-канал Навального часами вел трансляции из Минска. И здесь, и там протесты организовываются через интернет, через Telegram-каналы, по ту сторону контролируемого государством телевидения и цензуры. Российские протесты усвоили и урок Белруси: как и в соседней стране, в России на прошлой неделе формировались спонтанные протестные группы для того, чтобы обходить полицейские заграждения, появляться в других местах в сопровождении сигналящих машин".





"И здесь, и там протестные движения направлены против автократов, которые на протяжении десятилетий держатся за власть, правят своими странами в авторитарном стиле и отказываются от любого диалога с оппозицией. Протестные движения являются логическими союзниками, они наблюдают друг за другом, ссылаются друг на друга, цитируют друг друга". "Жыве Беларусь!", - кричали на прошлой неделе протестующие в России - это боевой клич белорусской оппозиции. На стене одного из домов в Минске недавно появилась проекция с портретом критика Кремля Навального", - говорится в статье.





"Однако за этими параллелями скрываются разные предзнаменования протестов. В Беларуси их по-настоящему разожгла фальсификация президентских выборов и полицейское насилие. Недовольство было такой силы, что в начале в протестах участвовали даже журналисты государственного телевидения, работники госпредприятий или дипломаты, в воздухе витала революция".





"Такой широкой социальной базы у российских протестов пока нет, хотя и здесь возросло недовольство, и протесты уже выходят за рамки личности Навального", - указывает издание.





"Как бы ни закончились протестные движения в России и Беларуси, они, вероятно, и дальше будут вызывать волнения на улицах, - резюмирует Die Zeit. - О "евразийской кризисной дуге" писал недавно в своей статье историк Ян Ц. Берендс, эксперт по Восточной Европе: "Время репрессивной стабильности в постсоветских автократиях подошло к концу".



