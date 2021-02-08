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Опрос: 77 процентов россиян после просмотра фильма Навального, не изменили отношения к Путину

08.02.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Треть (33%) из тех, кто видел фильм, знает содержание или слышал о нём, уверены, что сведения из фильма – неправда.

26% взрослого населения посмотрели фильм “Дворец для Путина”. Ещё 10% знакомы с его содержанием, хоть и не видели его, а 32% слышали о нём, но не знают подробностей, пишет thinktanks.by. 31% респондентов ничего не слышали о фильма. Фильм “Дворец для Путина” посмотрели гораздо больше респондентов, чем фильм “Он вам не Димон” в 2017 году: тогда расследование посмотрели лишь 7% опрошенных, а большинство (62%) вовсе не слышали о нём. 

Чаще фильм смотрели молодые люди – 37% в группе 18-24 года, реже всего – респонденты в возрасте 55 лет и старше (23%). Среди тех, для кого телевидение является основным источником новостей, фильм посмотрели 19%. Среди тех, кто считает основным источником информации социальные сети – 36%, интернет-издания – 39%, телеграм-каналы – 61%.Среди тех, кто одобряет деятельность президента, лишь 18% видели фильм. Среди тех, кто не одобряет, видели 43%, говорится на сайте Левада-центра. 

Подавляющее большинство посмотревших фильм, знающих его содержание или хотя бы слышавших о нём (77%) не изменили своего отношения к президенту после премьеры. У 17% отношение ухудшилось, у 3% – улучшилось. 

Изменилось ли ваше отношение к Владимиру Путину после этого фильма?


Треть (33%) из тех, кто видел фильм, знает содержание или слышал о нём, уверены, что сведения из фильма – неправда. 38% считают, что изложенное похоже на правду, но сложно оценить достоверность обвинений. 17% уверены в правдивости фильма. 59% респондентов в возрасте 18-24 года считают, что информация из фильма похожа на правду, 23% уверены в правдивости. Половина респондентов (49%) 55 лет и старше считает, что изложенное в фильме – неправда. 

Как вы считаете, соответствует ли действительности содержащаяся в этом фильме информация?



Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
 
Теги: Новости
 
 
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Треть (33%) из тех, кто видел фильм, знает содержание или слышал о нём, уверены, что сведения из фильма – неправда.
 
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