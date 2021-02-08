Источник материала: Хартия'97

Польша ограничивает импорт природного газа из России 8.02.2021, 20:24

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Фото: ТАСС

У Польши появились новые поставщики газа.

Более 1/4 природного газа, импортируемого Польшей из-за границы, - сжиженный природный газ (LNG). По данным польского газового монополиста компании PGNiG, в 2020 году импорт сжиженного природного газа составил более 3,76 млрд кубометров после регазификации. Это означает рост почти на 10 процентов по сравнению с 2019 годом, передает «Радио Польша» .

Президент PGNiG Павел Маевский проинформировал, что компания последовательно ограничивает импорт природного газа из России. В прошлом году Польша приняла 35 поставок LNG, на 4 больше, чем год назад. Помимо американских, катарских и норвежских поставщиков, появились новые из Тринидада и Тобаго и Нигерии. В 2021 году Польша получила получила две поставки LNG.

После 2022 года в структуре импорта PGNiG появится северное направление, связанное с импортом природного газа из Норвегии через морской газопровод Baltic Pipe. В последующие годы импорт LNG также будет заметно расти в связи с расширением производственных мощностей балтийского терминала в Свиноуйсьце и поставками сжиженного природного газа американскими производителями.

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