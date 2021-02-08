Источник материала: Хартия'97

Всемирный день солидарности напомнил: «Жыве Беларусь!» 8.02.2021, 19:44

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Акция солидарности с народом Беларуси в Бостоне, США. 7 февраля 2020

фото: charter97.org

Невзирая на непогоду, белорусы зарубежья провели акции протеста против режима Лукашенко.

По инициативе Светланы Тихановской, в минувшие выходные прошли акции в рамках Всемирного дня солидарности с Беларусью. Целью дня солидарности было вернуть Беларусь в повестку дня разных стран мира, рассказать истории политзаключенных в Беларуси, остановить судебные процессы и насилие над невиновными людьми.

С вечера 7 августа в стране не стихают акции протеста против фальсификации президентских выборов и жестоких методов разгона мирных манифестаций. Участники акций протеста требуют отмены утвержденных Центризбиркомом результатов выборов, проведения новой избирательной кампании, в которой смогли бы принять участие и те кандидаты, которые были арестованы по сфабрикованным обвинениям или были вынуждены покинуть Беларусь.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с представителями белорусской диаспоры в некоторых из тех стран, где проводили акции солидарности с их родиной.

Киев: «Нас – миллион. Он – один. Продолжаем борьбу»

Недавно перебравшийся из Беларуси в Киев гражданский активист по имени Георгий попросил не упоминать его фамилию. «Я – рядовой участник всех маршей и митингов (в поддержку белорусских протестующих)», – отрекомендовался он.

«В Киеве было солнечно и морозно без снега. Но людей это не испугало. В этот раз на марш пришло человек сто, а вот на прошлой акции – в память о Михаиле Жизневском – было гораздо больше народу. Там были не только мы, но и украинцы, которые нас поддерживают». Уроженец Гомеля Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года на Майдане. Посмертно был удостоен звания Героя Украины.

На этот раз Георгий заметил, что во время самого марша он украинцев не замечал, но уже на площади Независимости (Майдан Незалежності) местные жители подходили к белорусским активистам, выражали им поддержку и солидарность и желали успеха в борьбе с режимом. Придя на Майдан, участники марша развернули пятиметровый бело-красно-белый флаг, ставший символом протестного движения Беларуси. Люди, державшие в руках флаги поменьше, исторический герб «Погоня» и плакаты, выстроились в «цепочку солидарности» и зажгли фаеры. На плакатах были надписи на белорусском языке: «Солидарность – это не просто слова. Мы вместе и мы победим», «Не убрали осенью – посадим зимой», «Свободу политзаключенным», «Солидарность не знает границ». «Нас – миллион. Он – один. Продолжаем борьбу».

В конце рассказа Георгий отметил, что он внимательно следит за политической жизнью во всем мире и за действиями белорусских землячеств в разных странах. Поэтому ему было известно об аналогичных акциях солидарности с Беларусью в разных странах.

Берлин: у белорусов много флагов, а россиян много плакатов

Координатор творческого проекта «Посольство свободной демократической Республики Беларусь в Германии» Тарас Сякерка прежде всего отметил, что 7 февраля в Берлине впервые за всю нынешнюю зиму пошел настоящий снегопад. «И это было замечательно, потому что на белом фоне наша акция выглядела красочнее», – подчеркнул он. «Еще утром мне попадались сообщения о том, что из-за снежной погоды некоторые активисты боятся прийти на акцию, но, в конце концов, пришло порядка ста человек, что по нашим меркам неплохо.

У нас было шествие от Потсдамер-плац, мимо российского посольства до университета Гумбольдта. Шествие заняло примерно час, нас сопровождала полиция, и все прошло очень мирно. Мы кричали речевки: по-белорусски “Жыве Беларусь!” и по-немецки: “Лукашенко – не президент!”, “Лукашенко – диктатор!”, “Лукашенко – узурпатор!”. А проходя мимо российского посольства в знак солидарности с нашими российскими коллегами и единомышленниками кричали “Россия будет свободной” и “Долой диктатуру!”».

Тарас Сякерка также рассказал, что 7 февраля он принял участие и в шествии российских активистов от резиденции Ангелы Меркель до посольства РФ. Акция была посвящена Алексею Навальному и всем российским политзаключенным.

«Если сравнивать российские акции и белорусские, то сразу можно заметить отличие и по лицам участников, и по одежде. Кроме того, у россиян на акциях очень много плакатов, но практически нет флагов за редким исключением. У нас – все наоборот. Очень много флагов и в руках, и на плечах, но мало плакатов», – отмечает Тарас.

И действительно, участники берлинской акции солидарности с Беларусью держали в руках портреты узников режима с надписями “Imprisoned” и “Hostage”, а также перечеркнутый портрет Лукашенко с надписью “Terror”. Несколько человек подняли над головами растяжку с надписью на английском: «Остановить террор в Беларуси!».

«В Берлине вообще каждый день проходят какие-нибудь демонстрации, и особенно много их по выходным. И на каждой присутствует полиция, чтобы охранять участников акции. В полиции даже есть специальных отдел, сотрудники которого сопровождают демонстрантов. Тем более, что иногда проходят демонстрации противоположных сторон, и полицейские следят, чтобы между ними не было столкновений», - поясняет белорусский активист.

На уточняющий вопрос, не было ли 7 февраля акций сторонников Лукашенко и Путина, он лишь развел руками: «В принципе, мы здесь таких людей вообще не встречали – ни на белорусских акциях, ни на российских. Такие люди, скорее всего, где-то существуют в небольшом процентном соотношении. Но это – люди не слишком далекие и они не следят ни за какими акциями, и не приходят, чтобы специально кого-то скомпрометировать», –подытожил координатор творческого проекта «Посольство свободной демократической Республики Беларусь в Германии» Тарас Сякерка.

Вена: собрать количество лайков, равное числу пострадавших от репрессий в Беларуси

Участница акции солидарности в Вене Юлия Дайнеко представилась как волонтер от “Белорусов в Австрии”. «У нас шел дождь, и мы переволновались, что придет мало людей. А мы запланировали интерактивное общение, например – воздвигли большой стенд солидарности, где все желающие могли оставлять надписи с пожеланиями и словами поддержки белорусским народом. Нам пришлось закрывать этот стенд полиэтиленом, но все прошло очень хорошо», – поделилась она впечатлениями с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Участники акции в австрийской столице принесли с собой белорусские бело- красно-белые флаги, а от дождя укрывались зонтами, где также чередовались сегменты белого и красного цвета. Эти же цвета присутствовали в одежде многих пришедших. Главным моментом акции в Вене стала выставка образцов белорусского протестного плакатного искусства. Здесь были представлены работы таких художников, как Павел Дорохин, Воля Кузмич, Анна Редко, Ксения Гурина-Авербуг. «Мы успели их заламинировать до начала дождя, так что все было замечательно. Мы поставили своей целью показать, прежде всего, красоту белорусского народа и в целом, и в рамках происходящего протеста», - отметила Юлия Дайнеко. И продолжила: «Наши акции всегда проходят в очень дружелюбной обстановке. Правда, участники акций против карантина от Covid-19, проходя мимо нас, вскользь выразили недовольство, почему им нельзя собираться, а нам можно?

Но вообще, к нам часто заглядывают представители демократического движения “Vienna goes Europe”, а на этот раз нас даже посетил депутат Европарламента от Народной Партии Австрии Лукас Мандл. Он попросил слова и произнес слова поддержки белорусскому народу, сказал, что очень важно не упустить момент и продолжить бороться за демократию, за свободу слова и за освобождение политических заключенных».

Неделю назад к белорусским пикетчикам подходили и россияне, которые только что завершили свою акцию в поддержку Алексея Навального. «Это были очень интересные и трогательные моменты, когда, проходя мимо нас, люди говорили: “Жыве Беларусь!”, и мы им отвечали “Жыве вечна!” и понимали, что это россияне идут со своей акции. Но на этот раз поддержать нас приходили только австрийцы и поляки. Правда, погода не благоприятствовала тому, чтобы многие прохожие останавливались у нашего пикета», –попыталась Юлия Дайнеко оправдать отсутствие российских активистов.

И в конце беседы она подтвердила, что ей известно и об аналогичных акциях, проводимых во многих странах мира: «7 февраля – Всемирный день солидарности с Беларусью, и мы готовились к тому, чтобы принять в ней участие. Кроме того, мне известно, что организация “Vienna goes Europe”, просила в соцсетях австрийских представителей в ООН и ОБСЕ собрать лайки под сообщениями о Всемирном дней солидарности в количестве, не меньшем, чем число людей, которые в Беларуси попали в заключение, начиная с 7 августа».

Оттава: конькобежный пробег под флагом с автографом Тихановской

Заместитель председателя главного правления существующей с 1949 года организации «Згуртавання Беларусаў Канады», секретарь общественного объединения «Беларусы Замежжа» Сергей Мозговой (Сяргей Мазгавы) в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» начал с того, что в провинции Онтарио сейчас полный локдаун в связи с пандемией Covid-19. «Но, согласно конституции власти не имеют право запретить политические акции. Тем не менее, они рекомендуют, чтобы вместе собиралось не больше 25 человек, и при этом соблюдалась бы социальная дистанция», - пояснил он.

Интересно, что в Оттаве находится один из самых длинных ледяных катков в мире, протяженность которого равна 8 километрам, а по площади он составляет 90 хоккейных полей. Именно он этот каток на канале Ридо, соединяющем Оттаву с Кингстоном, стал местом проведения акции солидарности с Беларусью. Причем, активистов не испугал даже 38-градусный мороз. «Ребята встали на коньки и проехали эту дистанцию. Очень многие канадцы заинтересовались увиденным, подъезжали, спрашивали, одобряли. Кстати, многие знают о том, что происходит в Беларуси, потому что занимавший на тот момент пост министра иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань позвонил Светлане Тихановской после того, как она приехала в Вильнюс. Да и вообще, Канада всегда стояла на стороне справедливости», – отметил Сергей Мозговой.

Во время проезда по длинному катку участники акции также держали в руках бело-красно-белые флаги, причем на одном из них, присланном из Вильнюса, был автограф Светланы Тихановской, а также флаги Канады. А на финише участники акции написали на снегу слово Belarus и выстроились в форме сердечка.

После окончания конькобежного пробега примерно половина его участников примкнула к политической акции, которую проводили канадцы российского происхождения. Эта акция проходила напротив здания парламента, и активисты двух стран держали плакаты на английском языке «Остановить политические преследования в Беларуси» и «Остановить политические убийства в России».

«Проезжавшие мимо машины сигналили, прохожие останавливались, заводили разговор. Кстати, здесь многие знают, кто такой Навальный, им, конечно, им известно не только о событиях в Беларуси, но и о том, что происходит в России. А мы в свою очередь стараемся, чтобы информация об этом не сходила со страниц газет», – заключает Сергей Мозговой.

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