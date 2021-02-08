Автодайджест

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О происшествиях по линии ГАИ материал Владимира Королева.

Врезался в два большегруза. Смертельная авария в Могилевском районе. Накануне утром 27-летний водитель за рулем «доджа» не справился с управлением, выехал на встречную, где столкнулся полуприцепом фуры, после машину выбросило на автопоезд «Скания». От полученных травм шофер скончался на месте. В ГАИ отметили: погибший никогда не получал водительское удостоверение. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Почти 150 мелких аварий произошли за выходные на дорогах Минской области. В субботу недалеко от Гатово водитель автобуса наехал на 32-летнего пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. Пострадавший был доставлен в больницу. Позже оказалось, что он был пьян.

Не предоставил преимущество на перекрестке. В Молодечно водитель «опеля» не успел проскочить пересечение улиц Городской и Великий гостинец - в машину врезалась «мазда».

И еще одна авария на перекрестке - в Гомеле водитель «пежо», поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра. В результате универсал столкнулся с «тойотой». В аварии пострадала пассажир минивэна. 44-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу. По факту ДТП дорожная милиция проводит проверку.

А это последствия пьяной езды бесправника в Минске. В половине пятого утра на Долгиновском тракте 36-летний водитель за рулем «мицубиси» не справился с управлением, вошел в неуправляемый занос и наехал на дорожный знак. Медосвидетельствование показало концентрацию паров в выдыхаемом воздухе свыше 2 промилле. В отношении водителя составлен ряд протоколов: за пьяную езду, без прав и страховки, а также совершенное ДТП.