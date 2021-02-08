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Выгодно воспользовались ситуацией - две сотрудницы предприятия в Жабинке забрали 1,5 тонны комбикорма. Трудились женщины на молочно-товарной ферме, и, по данным оперативников, каждая работала на себя. Но схема одинаковая. Стражи порядка выяснили, 50-летняя сотрудница насыпала корм в емкости, а после того, как бригадир фермы уходил, забирала смесь. Продукцию женщина прятала в личных вещах. Далее пакеты по 2-3 килограмма заносила домой. В итоге с фермы вынесли более 1 300 килограммов комбикорма. Вторая работница таким же способом забрала около 200 килограммов смеси. Женщины сообщили, этот корм они давали своим домашним животным.