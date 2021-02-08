Попросил друга о помощи - и не обнаружил телевизор, акустическую систему, мобильный телефон и два кошелька

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Попросил друга о помощи, и тот помог. К правоохранителям в Барановичах обратился местный житель, который сообщил, что у него пропало из квартиры имущество. Мужчина переезжал на новое место жительства и попросил товарища помочь перевезти вещи. После того, как все дела были завершены, компаньоны решили отметить новоселье. Пригласили еще одного знакомого. После вечеринки хозяин уснул и утром уже не обнаружил телевизор, акустическую систему, мобильный телефон и два кошелька. Сумма ущерба порядка 1500 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что к делу имеют отношение двое местных жителей 20 и 23 лет. Гости дождались, пока хозяин уснет, а дальше воспользовались ситуацией и забрали приглянувшиеся вещи. По информации правоохранителей, добычу они планировали продать. Правовую оценку действиям фигурантов дадут следователи.