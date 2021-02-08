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Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника милиции

08.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Напали на участкового, избили его и пытались забрать пистолет. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника милиции. По данным СК, события развернулись 3 сентября прошлого года в Любанском районе. Двое жителей деревни Красная Поляна 27-летний мужчина и его 43-летний дядя выпивали, а после решили покататься на мотоцикле. Возле агрогородка Сосны их остановил участковый. Однако родственники повели себя агрессивно, напали на сотрудника, нанесли больше 10 ударов в голову и туловище. При этом повалили потерпевшего на землю и угрожали расправой. На этом нетрезвые мужчины не остановились. Они попытались завладеть табельным оружием милиционера.

Кроме того, 43-летнему мужчине предъявлено обвинение за "насилие и угрозу его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел", а 27-летнему - за "сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения". Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Напали на участкового, избили его и пытались забрать пистолет. Следователи Минской области завершили расследование уголовного дела о насилии в отношении...
 
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