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Неудачный старт - в Гомеле бойцы наркоконтроля задержали местного жителя, который перевозил 30 килограммов насвая. Задержанный - 34-летний гомельчанин. По данным милиции, мужчина пытался перевезти крупную партию некурительного табака в багажнике автомобиля такси. Сообщается, что продукция предназначалась на продажу, рынком сбыта должен был стать как раз областной центр. В отношении задержанного составлен административный протокол.