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Новости от спасателей

08.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Блок новостей от спасателей подготовила Елизавета Лакотко.

На пожаре в Глубокском районе погиб пенсионер. ЧП произошло в частном доме. К приезду огнеборцев строение уже находилось во власти стихии, кровля и потолочные перекрытия обрушились. Во время тушения пламени под завалами бойцы МЧС обнаружили тело хозяина. Причина инцидента устанавливается. Не исключено, что искра вспыхнула из-за неисправной печи.

А в Гомеле из огня спасли женщину. Сообщается, что пламя вспыхнуло в двухквартирном доме по улице Декабристов. Помещение затянуло густым дымом, в одном из жилищ находились хозяйка и ее дочь с мужем. Семейная пара смогла сама выбраться из строения, внутри осталась бабушка. Огнеборцы обнаружили ее в комнате на кровати, укутали в одеяло и вынесли на свежий воздух через окно. Пенсионерку осмотрели врачи, после чего увезли в больницу. Позже помощь медиков понадобилась и мужчине, он отравился продуктами горения. Вероятная причина ЧП - неисправность электрооборудования.

Один спасен, трое эвакуированы на пожаре в Минске. ЧП произошло в подвале дома по улице Матусевича. Установлено, что в одном из боксов загорелся мусор, в помещении находился хозяин. Его вывели на улицу и передали медикам. Мужчину увезли в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Пламя потушили, однако дым поднялся выше. Спасатели эвакуировали жильцов первого этажа. Это три человека, среди которых младенец. По предварительной версии, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

Играл и попал в ловушку. В Фаниполе 9-летний ребенок засунул руку в батарею и не смог вытащить. На помощь пришли спасатели. Освободить школьника без использования специнструмента оказалось невозможно. Спасатель разжал ребра радиатора и достал руку мальчишки. Он не пострадал.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Блок новостей от спасателей подготовила Елизавета Лакотко. На пожаре в Глубокском районе погиб пенсионер. ЧП произошло в частном доме. К приезду огнеборцев...
 
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