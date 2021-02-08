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Два дилера с коноплей задержаны на автозаправке в Дзержинске
Источник материала: БT
Два дилера с коноплей задержаны на автозаправке в Дзержинске, сообщает МВД. Спецоперацию провели оперативники брестского наркоконтроля и местного РОВД. В автомобиле, на котором передвигались двое мужчин 28 и 30 лет, сотрудники нашли полиэтиленовые пакеты с высушенной коноплей. Общий вес изъятого составил 3,7 килограмма.
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Два дилера с коноплей задержаны на автозаправке в Дзержинске, сообщает МВД. Спецоперацию провели оперативники брестского наркоконтроля и местного РОВД. В...
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