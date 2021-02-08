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Таксист, осужденный за организацию занятия проституцией, подал апелляционную жалобу на приговор суда

08.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Таксист, осужденный за организацию занятия проституцией, подал апелляционную жалобу на приговор суда, который ранее был оглашен по его делу. Напомним, в июле прошлого года оперативники вышли на 38-летнего гомельчанина, который, помимо работы таксистом, оказывал широкий спектр услуг.

С 2018 года он выполнял заказы, связанные не только с перевозкой людей и поиском девушек, но и с арендой помещений для веселого времяпрепровождения, покупкой спиртного и продуктов для клиентов. Все деньги оседали в карманах организатора, жрицам любви он платил по остаточному принципу.

29 января суд Советского района Гомеля вынес приговор по этому делу. Обвиняемый был осужден на 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 тысяч 350 рублей. Но, поскольку сегодня сторона защиты подала жалобу, в будущем процесс будет пересмотрен в суде апелляционной инстанции.

 
Теги: Гомель
 
 
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Таксист, осужденный за организацию занятия проституцией, подал апелляционную жалобу на приговор суда, который ранее был оглашен по его делу. Напомним, в июле...
 
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