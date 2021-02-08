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Таксист, осужденный за организацию занятия проституцией, подал апелляционную жалобу на приговор суда
Источник материала: БT
Таксист, осужденный за организацию занятия проституцией, подал апелляционную жалобу на приговор суда, который ранее был оглашен по его делу. Напомним, в июле прошлого года оперативники вышли на 38-летнего гомельчанина, который, помимо работы таксистом, оказывал широкий спектр услуг.
С 2018 года он выполнял заказы, связанные не только с перевозкой людей и поиском девушек, но и с арендой помещений для веселого времяпрепровождения, покупкой спиртного и продуктов для клиентов. Все деньги оседали в карманах организатора, жрицам любви он платил по остаточному принципу.
29 января суд Советского района Гомеля вынес приговор по этому делу. Обвиняемый был осужден на 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 тысяч 350 рублей. Но, поскольку сегодня сторона защиты подала жалобу, в будущем процесс будет пересмотрен в суде апелляционной инстанции.
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Таксист, осужденный за организацию занятия проституцией, подал апелляционную жалобу на приговор суда
Таксист, осужденный за организацию занятия проституцией, подал апелляционную жалобу на приговор суда, который ранее был оглашен по его делу. Напомним, в июле...
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