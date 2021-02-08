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Специалисты разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в Вороновском районе
Источник материала: БT
ДТП произошло накануне. Около 6 часов вечера 26-летний водитель на БМВ сбил пешехода и задел грузовик "мерседес". Сообщается, что погибший был обозначен фликерами. Он находился на краю дороги возле фуры и помогал водителю парковаться. Пострадавшего госпитализировали, после он скончался. Сообщается, что погибший парень трудился водителем- международником.
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ДТП произошло накануне. Около 6 часов вечера 26-летний водитель на БМВ сбил пешехода и задел грузовик "мерседес". Сообщается, что погибший был обозначен фликерами. Он...
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