Специалисты разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в Вороновском районе

Источник материала: БT

ДТП произошло накануне. Около 6 часов вечера 26-летний водитель на БМВ сбил пешехода и задел грузовик "мерседес". Сообщается, что погибший был обозначен фликерами. Он находился на краю дороги возле фуры и помогал водителю парковаться. Пострадавшего госпитализировали, после он скончался. Сообщается, что погибший парень трудился водителем- международником.