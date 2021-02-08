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Михаил Захаров считает «смешным» финансирование хоккеистов в Беларуси

08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров недоволен уровнем финансирования в отечественном хоккее. Сколько же платят хоккеистам?

— Сегодня финансирование хоккеистов — оно смешное, — заявил Захаров в эфире Ясно о хоккее.. Серьезно. Смешное просто! В Румынии больше платят хоккеистам, в Польше — больше, в Казахстане — больше. У нас же у всех одинаково все [по финансовым условиям]. Создать команду, грубо говоря, из белорусских хоккеистов и дать бой «Юности» тому же «Шахтеру» вполне по силам. Ну там, наверное, все в первую очередь зависит от руководителей, как и во всех регионах.

Михаил Захаров считает «смешным» финансирование хоккеистов в Беларуси

Сколько конкретно получат хоккеисты, Захаров не уточнил. Однако ранее, полтора года назад, глава федерации хоккея Дмитрий Басков в интервью ОНТ как-то озвучил цифры заработков белорусских хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

По его словам, минимальная зарплата хоккеиста, выступающего в КХЛ, составляет 4800 долларов.

По словам Баскова, «в начале 2000-х зарплаты были намного больше – здесь, в Беларуси». Но пару лет назад глава Беларуси Александр Лукашенко распорядился установить «пол и потолок» зарплат хоккеистов.

– Теперь в чемпионате Беларуси они сопоставимые со средними зарплатами по стране. Что касается КХЛ, то лига диктует свои правила. Есть определенный минимум, который все должны соблюдать, – заметил гендиректор «Динамо».

Надо сказать, что белорусам тогда не показалась зарплата хоккеистов столь маленькой. «Учитель в Беларуси – 4800 долларов в год. Хоккеист – 4800 в месяц. Социальная справедливость», – возмущались комментаторы на форумах.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров недоволен уровнем финансирования в отечественном хоккее. Сколько же платят хоккеистам?
 
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