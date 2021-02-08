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Туровский молочный комбинат о своем финансовом положении и Румасе: «В 2023 году выходим на окупаемость, в 2027-м рассчитываемся со всеми. Какие банкроты?!»
Источник материала: Onliner
Туровский молочный комбинат на прошлой неделе
Юридически бывший премьер не имеет отношения в составу акционеров ТМК, но деньги на строительство завода выделяли госбанки, которыми он руководил — «Белагропромбанк» и «Банк развития». Всего ТМК стоил 115 млн евро, часть денег была вложена Игорем Чернявским (экс «Родной стороны»).
Сейчас у ТМК два крупных акционера: мажоритарный пакет с 2016-го принадлежит структурам братьев Байко («Конте Спа»), остальное — у Чернявского.
Директор ТМК Ольга Луцко говорит, что доли государства уже не осталось и, более того, «при ней никогда не было» (работает с 2012 года).
Надо признать, что, несмотря на активное госфинансирование через госпрограммы, история ТМК сильно отличается от истории разных других проектов типа
— На старте собралась квалифицированная команда без случайных людей, которые знали, что делать, — рассказал нам один из помощников топ-менеджеров, который работал с ТМК до 2014 года. — Понятно, что проект был амбициозный и идейно, и финансово. Румас и Чернявский лично хорошо дружили. Еще до ТМК. Рядом был и банкир Сысоев. Не знаю, чья была идея, но они много встречались по этому поводу. Чего скрывать — без господдержки, которую мог обеспечить Румас, проект бы не реализовался. Условия были очень хорошие для бизнеса. Такие преференции мало кто имел.
Источник считает, что если госконтролеры ищут что-то в событиях тех лет, то при желании обязательно найдут. Вопрос — зачем, если ТМК прокачался до содержания целого района (в Житковичском 2/3 районной выручки — это молочный комбинат на месте пустого поля).
Ольга Луцко пригласила журналистов, чтобы показать хорошие финансовые результаты. Такими принято делиться.
— Как только мы запустили все оборудование и наполнили комбинат молоком (650 тонн в сутки — это предел), экономика начала работать. В 2019 году у нас был убыток в 9 млн рублей, в 2020-м — плюс 5 млн. В этом году план +27 млн рублей.
Директор просит обратить внимание: никаких планов по выходу из кредитов в 2020 году не было.
— Стоимость всего проекта (двух очередей) — 115 млн евро. Срок окупаемости — 10 лет — наступит в 2023 году. Первая очередь давно окупилась. Все инвестиционные кредиты будут выплачены в 2027 году. Когда предприятие загружено молоком — выплаты не проблема, просрочки нет. У нас 17% рентабельности — для молочки это очень хорошо!
Еще из показателей от Ольги Луцко:
— 500 человек в штате;
— выручка на одного работника в 670 тысяч рублей — это европейский показатель;
— средняя ЗП в январе достигла 1500 рублей;
— экспорт составил больше 80%.
— Мы кредитовались в рамках госпрограммы развития Полесья — так оно все и сработало! Люди нашли работу, мы стали районообразующим предприятием. Бизнес-план писался в 2010 году. Сейчас ситуация лучше той, о которой было написано.
— Были ли какие-то обязательства перед государством за выданные кредиты?
— Обычный инвест-договор между заводом и государством. Была задача дать не меньше 60% экспорта и перерабатывать не меньше 450 тонн молока. Мы все уже выполнили. Мы прекрасно понимаем, как важно поднимать регион. А он подтянулся.
— Раньше мы все слышали, что ТМК — пример отличной государственно-частной собственности. Теперь вы говорите, что никакой госдоли нет. Как?
— Государственно-частное партнерство — это хороший пример совместной работы. Государство разрешило получить кредиты, помогло с развитием сырьевой зоны, дало землю. Вот такое участие.
— Как вы относитесь к тому, что ТМК всплывает в истории с бывшим премьер-министром и рядом банкиров?
— Грустно. Людям, которые построили этот завода с ноля, — обидно и больно. Здесь никогда не было легко. Мост, пандемия, нынешние слухи... Пока шум только информационный — все люди и документы на месте, — уточняет Ольга Луцко.
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Туровский молочный комбинат о своем финансовом положении и Румасе: «В 2023 году выходим на окупаемость, в 2027-м рассчитываемся со всеми. Какие банкроты?!»
Туровский молочный комбинат на прошлой неделе прошелся по всем СМИ в контексте истории бывшего премьера Сергея Румаса и ряда банковских топ-менеджеров. На...
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