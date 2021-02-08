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«Настоящее Время» сняло фильм о белорусской революции

08.02.2021 20:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в 23 часа состоится премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от режиссера Ольги Абрамчик.

«Настоящее Время» сняло фильм о белорусской революции

Фильм повествует о событиях, произошедших 9-го августа и в первую неделю после выборов. Он полностью состоит из любительских съемок. В нем нет музыкального сопровождения и авторского комментария.

Посмотреть премьеру будет можно на канале «Настоящее Время».

После окончания Белорусской академии искусств Ольга Абрамчик получила стипендию на обучение в Чехии. Вот уже пять лет она живет и работает в Праге.

 
 
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Сегодня в 23 часа состоится премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от режиссера Ольги Абрамчик.
 
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