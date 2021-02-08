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«Настоящее Время» сняло фильм о белорусской революции
Источник материала: Навiны
Сегодня в 23 часа состоится премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от режиссера Ольги Абрамчик.
Фильм
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После окончания Белорусской академии искусств Ольга Абрамчик получила стипендию на обучение в Чехии. Вот уже пять лет она живет и работает в Праге.
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Сегодня в 23 часа состоится премьера фильма «Мы не знали друг друга до этого лета» от режиссера Ольги Абрамчик.
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