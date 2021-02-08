Михаил Захаров: «Сегодня финансирование хоккеистов просто смешное»









«Сегодня финансирование хоккеистов – оно смешное. Серьезно. Смешное просто! В Румынии больше платят хоккеистам, в Польше – больше, в Казахстане – больше. У нас же у всех одинаково все [по финансовым условиям]. Создать команду, грубо говоря, из белорусских хоккеистов и дать бой «Юности» тому же «Шахтеру» вполне по силам. Ну там, наверное, все в первую очередь зависит от руководителей, как и во всех регионах.





Когда посмотрите выездной состав сборной, увидите, сколько из каждой области будет хоккеистов. Интересный вопрос. Очень интересный! Сколько попадет из Гродненской области, Гомельской, Брестской, Витебской? Но мы ж не будем, грубо говоря, Костицыных тут брать, которые еще в том веке начали играть. Имеется в виду новых хоккеистов!» – сказал Захаров в эфире «Ясно о хоккее».