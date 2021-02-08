Это красиво. Посмотрите, как в лютые холода люди подкармливают животных в лесу

Источник материала: Onliner

Новость для релакса и услады глаз. Согласитесь, таких в наше время нужно побольше. Место действия — Брестская область, главные герои — благородные олени, косули и другие лесные жители, которых в лютые холода приехали подкармливать члены «Белорусского общества охоты и рыболовства». Прицеп моркови, свежее сено, несколько мешков зерен — такой подарок на специальных площадках посреди леса обнаружили прекрасные хозяева чащи. Как звери реагируют на помощь человека и насколько быстро исчезает сочная морковь — смотрите в видеоролике брестского фотографа и мастера квадрокоптерной съемки #васькипилота.

А вот так процесс подкормки выглядит на фото.















