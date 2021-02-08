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Это красиво. Посмотрите, как в лютые холода люди подкармливают животных в лесу

08.02.2021 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новость для релакса и услады глаз. Согласитесь, таких в наше время нужно побольше. Место действия — Брестская область, главные герои — благородные олени, косули и другие лесные жители, которых в лютые холода приехали подкармливать члены «Белорусского общества охоты и рыболовства». Прицеп моркови, свежее сено, несколько мешков зерен — такой подарок на специальных площадках посреди леса обнаружили прекрасные хозяева чащи. Как звери реагируют на помощь человека и насколько быстро исчезает сочная морковь — смотрите в видеоролике брестского фотографа и мастера квадрокоптерной съемки #васькипилота.

А вот так процесс подкормки выглядит на фото.

Это красиво. Посмотрите, как в лютые холода люди подкармливают животных в лесу

 

Это красиво. Посмотрите, как в лютые холода люди подкармливают животных в лесу
Это красиво. Посмотрите, как в лютые холода люди подкармливают животных в лесу
Это красиво. Посмотрите, как в лютые холода люди подкармливают животных в лесу

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Новость для релакса и услады глаз. Согласитесь, таких в наше время нужно побольше. Место действия — Брестская область, главные герои — благородные олени, косули и...
 
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