Газовые доходы «Газпрома» снизились на 40% за год

В 2020 году доходы российского «Газпрома» от экспорта газа упали на 39,6% и составили 25,25 млрд долларов, указывают данные Федеральной таможенной службы России.





При этом физический объем экспорта газа упал на 9,7% — до 199,2 млрд куб. м.

Также отмечается, что в конце года выросла экспортная стоимость газа. Если прошлым летом он стоил 80-90 долларов за тысячу кубометров, то осенью-зимой подорожал до 145-155 долларов.

Стоит отметить, что в январе «Газпром» увеличил экспорт газа на 45,4%, до 19,4 млрд кубометров, что стало рекордом для начала года за всю историю компании.