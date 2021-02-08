Украина поддержала запрет в Латвии телеканала «Россия РТР»

«Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти против Украины», — заявил глава МИД.





Решение о прекращении трансляции принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии. Поводом послужили программы «60 минут» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне.





В одном из ток-шоу Украину называли террористическим государством. Также в передачах звучали призывы присоединить к России постсоветские республики, уничтожить и отстроить заново Киев и восстановить границы СССР, существовавшие 1 января 1990 года.





Представители «РТР России» заявили, что данные утверждения демонстрируют разнообразие мнений.



