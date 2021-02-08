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Украина поддержала запрет в Латвии телеканала «Россия РТР»

08.02.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение властей Латвии запретить на год трансляцию телеканала «Россия РТР». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «НВ».

«Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти против Украины», — заявил глава МИД.

Решение о прекращении трансляции принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии. Поводом послужили программы «60 минут» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне.

В одном из ток-шоу Украину называли террористическим государством. Также в передачах звучали призывы присоединить к России постсоветские республики, уничтожить и отстроить заново Киев и восстановить границы СССР, существовавшие 1 января 1990 года.

Представители «РТР России» заявили, что данные утверждения демонстрируют разнообразие мнений.
 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение властей Латвии запретить на год трансляцию телеканала «Россия РТР». Об этом сообщает Лента.ру...
 
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