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Беларусь – это Европа

08.02.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Беларусь – это Европа

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  • 8.02.2021, 21:26
Беларусь – это Европа

Они верят, что Беларусь станет членом Евросоюза.

Гражданская кампания Европейская Беларусь всегда была в первых рядах в борьбе за свободу и демократию в нашей стране. Сейчас многие активисты и координаторы кампании находятся в СИЗО по выдуманным обвинениям: Евгений Афнагель, Павел Юхневич, Максим Винярский, Андрей Войнич, Полина Шарендо-Панасюк.

Все они — герои борьбы за свободную Беларусь! И они никогда не сдадутся! Наш долг — встать на место каждого политзаключенного, и продолжить их дело, чтобы каждый, брошенный без вины в тюрьму, как можно скорее оказался на свободе!

Напишите письмо политзаключенным активистам Европейской Беларуси! Их адреса:

Евгений Афнагель, Максим Винярский, Павел Юхневич, Андрей Войнич: Минск, улица Володарского 2, СИЗО-1, 220030

Полина Шарендо-Панасюк: СИЗО №7 улица Советских Пограничников 37, Брест, 224030

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Теги: Брест, Минск
 
 
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