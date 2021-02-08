Источник материала: Хартия'97

Türkiye: Волнующее событие в тюркском мире 8.02.2021, 21:20

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фото: REUTERS, Pavel Mikheyev/File Photo

На прошлой неделе в Казахстане состоялась очень важная встреча.

Премьер-министр Казахстана Аскар Узакпаевич Мамин принял генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева. На этой встрече была одна волнующая деталь, которая ускользнула от всеобщего внимания. Что это была за деталь?

Впервые на официальном приеме флаг Тюркского совета был помещен премьер-министром Казахстана рядом с флагом его страны, пишет Türkiye (перевод - inosmi.ru ).

Этот жест, конечно, имел очень важные сигналы. Прежде чем перейти к подробностям этого жеста, расскажем о флаге Тюркского совета…

Композицию флага Тюркского совета составляют звезда азербайджанского флага, голубой цвет флага Казахстана, полумесяц турецкого флага, а также солнце республик Кыргызстан и Казахстан… Этот флаг был поднят на флагшток 12 октября 2012 года тогдашними президентами Казахстана и Турции Нурсултаном Назарбаевым и Абдуллой Гюлем (Abdullah Gül) в здании секретариата Тюркского совета в Стамбуле.

А как понимать тот факт, что Казахстан вынес флаг Тюркского совета на наднациональный уровень? Я спросила об этом у двух наших признанных экспертов. Преподаватель Университета социальных наук Анкары, директор по исследованиям Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA), профессор, доктор Мурат Ешильташ (Murat Yeşiltaş) выразил свое мнение на этот счет: «Это рассматривается как важный шаг, сделанный для укрепления бытия организации, объединяющей тюркский мир. Представление Тюркского совета в международной политике в качестве организации наподобие Европейского союза является одним из наиболее важных сигналов здесь, а также показателем того, что страны тюркского мира будут и дальше укреплять этот подход…»

А преподаватель кафедры международных отношений Улудагского университета, профессор, доктор Ферхат Пиринччи (Ferhat Pirinççi) прокомментировал позицию премьер-министра Казахстана Аскара Узакпаевича Мамина так: «В обычном протоколе, поскольку ЕС является наднациональной организацией, флаг союза используется вместе с флагами государств-членов. Тюркский совет — не наднациональная, а международная организация. По правилам протокола, премьер-министр Казахстана не обязан принимать генерального секретаря Тюркского совета с флагом организации… Демонстрация флага Тюркского совета — красивый жест со стороны премьер-министра Казахстана. С одной стороны, это жест, демонстрирующий значение, которое государство Казахстан придает Тюркскому совету как организации, и хороший знак относительно будущего организации, с другой — это также можно интерпретировать как жест в отношении лично генерального секретаря организации, имеющего казахское происхождение…»

Да, об этом прекрасном событии можно сказать еще очень многое. Однако реальный факт заключается в том, что тюркский мир поднимается для возвращения на мировую сцену и самореализации на огромной географии, охватывающей в том числе Венгрию.

Казахстан продолжает быть инициатором в этих вопросах по принципу «хозяина домашнего очага». Как известно, в тюркской традиции все дети в доме поочередно женятся и покидают отчий дом, а самый младший ребенок охраняет домашний очаг и не оставляет своих родителей. Казахстан — страна, которая в силу в том числе своего географического положения выполняет такую миссию…

Этот красивый и многозначительный жест, инициированный Казахстаном, эта политическая позиция должны распространиться и на другие страны Тюркского совета, и сейчас — очередь Турции. Так постепенно возникнет «Тюркский союз», братья будут шаг за шагом приближаться друг к другу, мечты станут явью. Как тут не вспомнить строки Дилавера Джебеджи (Dilaver Cebeci, турецкий поэт, писатель, теолог, мыслитель (1943-2008) — прим. ред.): «Если с высоты будет реять флаг и прозвучит призыв: "Вперед!" — я за ним, ей-богу, за ним!»

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