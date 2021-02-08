Белорусы подписали коллективное письмо против санкций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Коллективное письмо против введенных Евросоюзом антибелорусских санкций отправили в Совет ЕС. Подпись под документом поставили больше миллиона 130 тысяч представителей профсоюзных организаций, передает телеканал «МИР 24».

«Это учителя, это водители троллейбусов и автобусов. Это работники водоканала, это работники связи. Учителя – образование. Работники лесхозов и деревообрабатывающих предприятий. Это все те люди, которые говорят Европейскому союзу: вы не имеете права игнорировать нас», – заявила секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе Анна Варфоломеева.

Открытое письмо – это солидарный протест против необоснованных экономических санкций ЕС. Под ограничения попали некоторые белорусские предприятия. Крупные политические партии Беларуси поддержали требования рабочих заводов и фабрик.