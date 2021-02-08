ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы подписали коллективное письмо против санкций

08.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Коллективное письмо против введенных Евросоюзом антибелорусских санкций отправили в Совет ЕС. Подпись под документом поставили больше миллиона 130 тысяч представителей профсоюзных организаций, передает телеканал «МИР 24».

«Это учителя, это водители троллейбусов и автобусов. Это работники водоканала, это работники связи. Учителя – образование. Работники лесхозов и деревообрабатывающих предприятий. Это все те люди, которые говорят Европейскому союзу: вы не имеете права игнорировать нас», – заявила секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе Анна Варфоломеева.

Открытое письмо – это солидарный протест против необоснованных экономических санкций ЕС. Под ограничения попали некоторые белорусские предприятия. Крупные политические партии Беларуси поддержали требования рабочих заводов и фабрик.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подпись под документом поставили больше миллиона 130 тысяч представителей профсоюзных организаций.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске около двадцати иностранцев судят за «неповиновение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by