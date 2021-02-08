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Белорусы подписали коллективное письмо против санкций
08.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Коллективное письмо против введенных Евросоюзом антибелорусских санкций отправили в Совет ЕС. Подпись под документом поставили больше миллиона 130 тысяч представителей профсоюзных организаций, передает телеканал «МИР 24».
Открытое письмо – это солидарный протест против необоснованных экономических санкций ЕС. Под ограничения попали некоторые белорусские предприятия. Крупные политические партии Беларуси поддержали требования рабочих заводов и фабрик.
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Подпись под документом поставили больше миллиона 130 тысяч представителей профсоюзных организаций.
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