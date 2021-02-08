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Авиакомпания «Россия» приступает к выполнению рейсов из Санкт-Петербурга в Минск

08.02.2021 22:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авиакомпания «Россия» приступает к выполнению регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Минск.

Авиакомпания «Россия» приступает к выполнению рейсов из Санкт-Петербурга в Минск

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Первый рейс из базового для авиакомпании аэропорта Пулково в Минск состоится 14 февраля. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Согласно расписанию, вылет рейса SU6459 из аэропорта Пулково запланирован на 10:00, прилет в Минск — в 11:55. Обратный рейс SU6460 из Минска в 12:55, прибытие в аэропорт Пулково в 14:35 (время указано местное для каждого аэропорта). Полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A319. Билеты уже поступили в продажу.

Авиакомпания напоминает, что пассажиры, конечной точкой путешествия которых является Беларусь, заблаговременно должны заполнить самодекларацию пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения. Пассажиры должны иметь подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до даты пересечения границы Беларуси.

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». Эксплуатирует самолеты иностранного производства семейства Airbus A320, Boeing 737, Boeing 777, Boeing 747, а также самолеты российского производства Superjet 100.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Россия» приступает к выполнению регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Минск.
 
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