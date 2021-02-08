Первый поезд: Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С вокзала в Минске отправляется первый в этом году пассажирский поезд в Москву. Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Железнодорожное сообщение из-за пандемии между Беларусью и Россией отсутствовало целых десять месяцев – с апреля. И возобновления очень ждали. Ведь многие белорусы живут на две страны. У кого-то в России – учеба, работа, у кого-то – семья.

Состав – из пяти вагонов: купе, плацкарт и СВ. Продано около 240 билетов – это большая часть.

«Мы долго ждали этого момента, не передать, сколько. С лета говорили, что возобновят сообщение. С Москвой нас связывают тесные связи. Мы надеемся, что эта пандемия скоро закончится, и мы будем ездить постоянно», – рассказала пассажир поезда Надежда Чугунова.

В пути – десять часов. Всего две промежуточные остановки и все на территории России: это Смоленск и Вязьма. Чтобы сесть на поезд, нужно иметь при себе ПЦР-тест. Результаты могут быть в бумажном или электронном виде. А исследование необходимо пройти за 72 часа до даты пересечения границы.

«На сегодняшний день разработаны требования, которые включают мероприятия, полностью согласованные с Минздравом Беларуси, с требованиями российской стороны. Первое – в поезд не допускаются провожающие, второе – пассажиром настоятельно рекомендуем использовать защитные маски, третье – не передвигаться без надобности по вагону», – рассказал начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Захаревич.

Поезд будет курсировать по четным дням из Минска, а по нечетным – из Москвы. Железнодорожное сообщение между странами возобновят поэтапно. Останавливаться в белорусской столице теперь будут поезда из Калининграда и Санкт-Петербурга. Купить билеты на них смогут только граждане Беларуси и России.

Теперь проще добираться в Москву и самолетом. Вместо трех рейсов в неделю – пять. Улететь из Минска можно и еще в два российских города: Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.