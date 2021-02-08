Как без проблем заводить машину в мороз? Рассказывает автоэксперт

Источник материала: ОНТ

Автоэксперт Дмитрий Попов перечислил телеканалу «Звезда» приемы, которые помогут избежать проблем с запуском двигателя автомобиля в сильный мороз, пишет РИА «Новости».

По его мнению, в первую очередь нужно обеспечить аккумулятору небольшую нагрузку.

Эксперт подчеркнул, что целесообразно использовать резервные аккумуляторы.

По словам Попова, при температуре воздуха от -12°C до -18°C такие действия без проблем помогут завести машину.









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