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Как без проблем заводить машину в мороз? Рассказывает автоэксперт
Источник материала: ОНТ
Автоэксперт Дмитрий Попов перечислил телеканалу «Звезда» приемы, которые помогут избежать проблем с запуском двигателя автомобиля в сильный мороз,
По его мнению, в первую очередь нужно обеспечить аккумулятору небольшую нагрузку.
Эксперт подчеркнул, что целесообразно использовать резервные аккумуляторы.
По словам Попова, при температуре воздуха от -12°C до -18°C такие действия без проблем помогут завести машину.
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Автоэксперт Дмитрий Попов перечислил телеканалу «Звезда» приемы, которые помогут избежать проблем с запуском двигателя автомобиля в сильный мороз, пишет РИА...
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