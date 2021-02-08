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Делегат ВНС Оксана Петрова: Необходимо поддержать молодых людей, обсудить вопрос заработной платы, жилья, создания условий для профессионального и карьерного роста

08.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Делегат ВНС Оксана Петрова: Необходимо поддержать молодых людей, обсудить вопрос заработной платы, жилья, создания условий для профессионального и карьерного роста

Делегаты готовятся к командировке в столицу. Среди тех, кто впервые представит интересы жителей своего региона, Оксана Петрова. Директор одной из крупнейших школ в Гродненской области внедряет инновации, не боится брать на работу молодежь и выступает за усиление патриотического воспитания школьников.

Первоклассники изучают основы математики, и за этим с последней парты внимательно наблюдает директор школы. Посещать уроки для Оксаны Петровой – приятная часть обязанностей: буквально на глазах дети делают первые шаги на сложном пути к знаниям.

39-я школа Гродно – одна из крупнейших в области: 2,5 тысячи учеников и коллектив – триста педагогов. К ответственному делу управления таким большим учреждением образования у Оксаны Петровой добавилась еще одна миссия – быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Готовится, созывает заседание самоуправления. Какой быть школе будущего – спросить нужно и у самих детей. Вовлекать их – значит, воспитывать ответственность.

Оксана Петрова, директор средней школы №39 г. Гродно: «Я считаю, что сегодня самое важное направление воспитательной работы – развитие творческой инициативы и активности учащихся. Готовясь к ВНС, беседовала с учащимися о том, какой они хотят видеть школу своей мечты. Ребята ответили, что это школа творчества, здоровья и развития». 

Здесь делают ставку на инновации. Заинтересовать ребенка, предложить ему что-то необычное, но полезное. Взялись даже изучать китайский как основной.

Внимание и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В одном из холлов – музей этнографии. Это не просто набор экспонатов: благодаря знакомству с основами ткачества и вышивки, дети увлекаются белорусской историей, литературой и даже вдохновляются на стихи. В кабинете истории на собственноручно созданных макетах учатся проводить экскурсии. Вспоминают героев, в их числе ветерана Великой Отечественной Ивана Лебедева, чье имя носит школа и проспект неподалеку.

Оксана Петрова, директор средней школы №39 г. Гродно: «Я считаю, необходимо поднять вопрос ответственного патриотизма, под которым мы понимаем воспитание у наших воспитанников чувства ответственности за судьбу своего народа, своего государства. Сегодня молодому поколению нужны герои. И очень хочется, чтобы этими героями стали люди, которые действительно любят свою страну, защищают ее, трудятся на благо своего белорусского народа».    

Ещё одна важная тема для Всебелорусского народного – поддержка молодого педагога. От тех, кто будет учить детей, зависит будущее. Поэтому минимум раз в месяц – встречи с коллегами: обсудить уроки, поделиться опытом, исправить ошибки. Брать молодежь на работу не боится – сегодня в школе 60% таких учителей.

Оксана Петрова, директор средней школы №39 г. Гродно: «Я поддерживаю сейчас деятельность педагогических вузов нашей республики, которая направлена на развитие инновационных компетенций студентов. Потому что считаю, что именно молодые учителя, придя в школу, должны развивать образовательный процесс в соответствии с современными технологиями, внедрять новые педагогические технологии. А мы должны поддержать молодых людей. И поэтому считаю необходимым обсудить вопрос заработной платы, жилья, создания условий для профессионального и карьерного роста».  

Оксана Петрова – педагог с 30-летним стажем. Но Всебелорусское народное собрание – первое в её жизни. Уже в среду директор 39-й школы и ещё свыше 300 представителей Гродненской области отправятся в Минск, чтобы обсудить будущее страны на ближайшие пять лет.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Делегаты готовятся к командировке в столицу. Среди тех, кто впервые представит интересы жителей своего региона, Оксана Петрова. Директор одной из крупнейших школ в...
 
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