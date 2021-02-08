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Блогер поделилась простым трюком, который помогает ей заснуть: об этом девушке рассказал врач

08.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Блогер поделилась простым трюком, который помогает ей заснуть: об этом девушке рассказал врач

Пользовательница TikTok поделилась простым лайфхаком, помогающим ей заснуть. Об этом трюке она узнала от врача, пишет ridus.ru.

Эмили Брочу, пользовательница TikTok, рассказала своим подписчикам, с каким трудом она пыталась заснуть долгое время до того, как решила воспользоваться рекомендацией своего врача.

Девушка поделилась с подписчиками лайфхаком от врача, помогающим ей заснуть. При этом она подчеркнула, что рассказывает о трюке бесплатно, хотя сама и заплатила за эту информацию.

Видео Эмили набрало более 600 тыс. просмотров. Многие пользователи попробовали метод Эмили и поделились своим опытом. «Я недавно записывала все свои мысли в дневник перед сном, и это действительно помогает очистить разум и заснуть», «Я всегда так делаю, когда не могу спать из-за стресса», «Только что слышал об этом на лекции в медицинском вузе. Это правда научный метод, и он работает», – писали комментаторы.

Фото: pexels.com



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Пользовательница TikTok поделилась простым лайфхаком, помогающим ей заснуть. Об этом трюке она узнала от врача, пишет ridus.ru. Эмили Брочу, пользовательница TikTok,...
 
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