Отпечатан первый экземпляр книги-биографии Ивана Мележа

Источник материала: ОНТ

Песняр бескрайних полесских болот. Столетие Ивана Мележа сегодня отмечают не только на его малой родине – в селе Глинище возле Хойников. К юбилею народного писателя вышел в свет сигнальный экземпляр книги под грифом «Жизнь замечательных людей Беларуси». Открывает новые страницы биографии и выставка в минском музее истории беллит.

До последней буквы Мележ писал про нас. Теперь – о нём: воспоминания родных, статьи друзей, эссе коллег. «Пясняр Палесся» – только из типографии. Первенец. Тираж будет всего 500 единиц. Окончил школу в Хойниках, отец привёз домой целый воз книг.

Виктор Шнип, главный редактор издательства «Мастацкая літаратура»: «Прайшло 45 гадоў, як Івана Мележа не стала, і, самі разумееце, на сённяшні дзень мала засталося людзей, якія яго ведалі асабіста. Гэтыя матэрыялы, якія тут змешчаны, многія былі напісаны пры жыцці Івана Мележа. І, я думаю, яны распавядаюць праўду».

Экспозиция столетия родилась тоже из мемуаров. Шамякин и Мележ – не просто земляки-полешуки. Шли ровесники-тёзки рядом. Писатели-фронтовики стали «народными» в один год. Общая даже формула личного счастья – одна жена, две дочери.

Полина Савген, научный сотрудник Музея истории белорусской литературы: «Дачы знаходзіліся побач. І балкончыкі. Выходзілі кожны дзень, віталіся адзін з адным, пыталіся, колькі хто напісаў. І вельмі часта збіраліся і вырашалі ўсе пытанні, як Іван Пятровіч Шамякін успамінаў, “за круглым сталом”. Вечарам бралі кій і гулялі на беразе Мінскага мора».

Совместная фотография соседей – коллаж. «Образ» Мележа собирали по фондам Брыля, Панченко, Адамовича. Единственный бытовой предмет, возможно, гэдээровская Erikа. На этой машинке классик печатал «Людзі на балоце» – если и миф, то красивый.

«За асакою бераг», «Праўда вясны» – книги, которых нет нигде. Задумал Мележ, но не успел написать ещё два романа «Палескай хронікі». «Оборвалась на полуслове», говорят сегодня. И тем не мене трилогия – произведение законченное.

«Раман – гэта народ» – написать иначе не мог «Пясняр Палесся». «Людзі на балоце» – готовят февральскую премьеру в Мозырском драмтеатре имени Мележа. Сегодня на вернисаже о юбиляре вспоминали соседи, друзья, коллеги, почитатели векового.

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