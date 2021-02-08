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Отпечатан первый экземпляр книги-биографии Ивана Мележа
Источник материала: ОНТ
Песняр бескрайних полесских болот. Столетие Ивана Мележа сегодня отмечают не только на его малой родине – в селе Глинище возле Хойников. К юбилею народного писателя вышел в свет сигнальный экземпляр книги под грифом «Жизнь замечательных людей Беларуси». Открывает новые страницы биографии и выставка в минском музее истории беллит.
До последней буквы Мележ писал про нас. Теперь – о нём: воспоминания родных, статьи друзей, эссе коллег. «Пясняр Палесся» – только из типографии. Первенец. Тираж будет всего 500 единиц. Окончил школу в Хойниках, отец привёз домой целый воз книг.
Экспозиция столетия родилась тоже из мемуаров. Шамякин и Мележ – не просто земляки-полешуки. Шли ровесники-тёзки рядом. Писатели-фронтовики стали «народными» в один год. Общая даже формула личного счастья – одна жена, две дочери.
Совместная фотография соседей – коллаж. «Образ» Мележа собирали по фондам Брыля, Панченко, Адамовича. Единственный бытовой предмет, возможно, гэдээровская Erikа. На этой машинке классик печатал «Людзі на балоце» – если и миф, то красивый.
«За асакою бераг», «Праўда вясны» – книги, которых нет нигде. Задумал Мележ, но не успел написать ещё два романа «Палескай хронікі». «Оборвалась на полуслове», говорят сегодня. И тем не мене трилогия – произведение законченное.
«Раман – гэта народ» – написать иначе не мог «Пясняр Палесся». «Людзі на балоце» – готовят февральскую премьеру в Мозырском драмтеатре имени Мележа. Сегодня на вернисаже о юбиляре вспоминали соседи, друзья, коллеги, почитатели векового.
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Песняр бескрайних полесских болот. Столетие Ивана Мележа сегодня отмечают не только на его малой родине – в селе Глинище возле Хойников. К юбилею народного...
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